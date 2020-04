Los hosteleros valencianos "en pie de guerra" contra el plan de desescalada de Pedro Sánchez

Indignación en el sector hostelero de la Comunidad Valenciana por las condiciones de reapertura anunciadas ayer por Pedro Sánchez. Conhostur, la principal asociación autonómica del sector que agrupa a unos 34 mil locales y que da empleo a 160 mil personas cree que con las limitaciones anunciadas no es viable volver a levantar la persiana.

Básicamente y por resumirlo mucho los hosteleros ven positivo que por fin se tengan fechas y plazos claros, pero no les cuandran los números.

Les preocupan y mucho que no se sepa si se van a ampliar los plazos para aplicar ERTES, ya que si solo pueden reabrir los establecimientos a medio gas no podrán asumir el coste de la plantilla completa. También preocupa que no se detallan las medidas de seguridad que habrá que aplicar (tipo colocacion de mamparas o otros smilares) cuyo coste hay que calcular para ver si es viable o no la re-apertura.

Manuel Espinar, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana dice gráficamente que con un 30% de la terrazas "no da ni para pagar el agua" e insiste en que "con los condicionantes actuales es inviable porque sería como irse a la silla eléctrica sin juicio".

Lo que piden desde el sector es que los trabajadores se puedan reincorporar de forma paulatina conforme se vayan levantando las restricciones de los locales y que se arbitren medidas fiscales de exoneración de impuestos, de ayuda a alquileres y de acceso a micrp-créditos para poder asumir el sobrecoste de levantar la persiana otra vez pero con la clientela limitada.

Cabe recordar que según el plan presentado por el gobierno de España en la primera fase de la desescalada a partir del 4 de mayo los establecimientos de restauración podrán abrir, pero solo para entregar pedidos de comida realizados previamente. Los locales que cuenten con terrazas sólo podrán activarlas al 30% de su capacidad, pero sin permitir la entrada al interior del local.

En la fase 2 los negocios también podrán contar con el espacio interior de sus locales, aunque limitado el aforo igualmente a un tercio, y sin que se pueda utilizar el servicio de barra. Y en la fase 3 se ampliará el aforo aunque se mantendrán las estrictas condiciones de separación entre los clientes.

En esta fase también se irán abriendo algunos hoteles y otros alojamientos turísticos pero excluyendo las zonas comunes.