Los hosteleros valencianos barajan acudir a los tribunales tras ordenar el TSJ vasco reabrir los bares

Pocas horas depués de que alguna asociación de hosteleros como la de Castellón anunciara que el 16 de febrero abrirán sus puertas, digan lo que digan las autoridades, en forma de protesta por el cierre de sus locales, un fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, avalando la legalidad de que la hostelería pueda seguir funcionando en plena pandemia, ha dado esperanza a todo un sector, que es el que más protestas está protagonizando en las últimas semanas.

La justicia vasca ha dado la razón a los hosteleros y revoca la orden de cerrar los establecimientos de hostelería sin más porque -tal y como venían defendiendo desde el sector- no hay evidencias de que la actividad en bares y restaurantes sea la causa principal de la transmisión del virus.

Según la resolución que recoge el diario LP, "La apertura de la actividad hostelera, en las condiciones antedichas (con las limitaciones de horarios y aforos que imperan desde inicio de la crisis sanitaria) no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública".

Así las cosas, los empresarios de la Comunitat Valenciana ya están analizando "con lupa" la sentencia vasca y barajan la posibilidad de acudir de nuevo a los tribunales para ver si logran un fallo en el mismo sentido.

En concreto, la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) anunció ayer que van a analizar el auto, entre otras cosaa para despejar las dudas sobre si es extrapolable o no, ya que la normativa valenciana es diferente en cuanto a las restricciones adoptadas.

Y mientras tanto, otra asociación, SOS Hostelería, está a la espera de un recurso presentado hace una semana solicitando la suspensión cautelar del cierre de bares y restaurantes, ya que consideran que la decisión "es contraria a Derecho y gravemente lesiva para los intereses del colectivo de hosteleros y restauradores".