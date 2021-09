Los hosteleros alicantinos arremeten contra Sanidad por la flexibilidad que si concedió a Valencia en Fallas

Agravio comparativo. Es el resumen del sentir de buena parte de los hosteleros de Alicante que en las últimas horas han estallado al ver que las fallas "han sido un desmadre" y sin embargo en Alicante se siguen cumpliendo unas normas autonómicas que, por ejemplo, impiden usar las barras o limitan al 50% los aforos de los restaurantes.

María del Mar Valera es la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha), y en declaraciones al diario ABC, califica de «tomadura de pelo» lo sucedido.

«Las Fallas han sido un desmadre, no me lo ha contado nadie porque yo estuve allí y me tomé una cerveza a la una de la mañana en una terraza. Había barras ambulantes y chiringuitos en la calle y en Alicante resulta que las barras siguen prohibidas y que en el interior de los restaurantes debemos seguir al 50%, esto no hay quien lo entienda».

?? Actualització Mesures #COVID19 a la Comunitat Valenciana



?? Decau el 'Toc de queda'

?? Desapareix el límit en reunions

?? 8 persones per taula en interiors

?? Reobri l'oci nocturn

?? Més aforament en esdeveniments



?? Del 7 al 27 de setembre pic.twitter.com/e7M4yCo7Jk — Generalitat (@generalitat) September 6, 2021









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hasta el punto de que la presidenta de los hosteleros alicantinos verbaliza su indignación con una propuesta de corte insumiso: «dan ganas de saltarse olímpicamente todas las medidas en Alicante y ver si se atreven a multarnos a todos a la vez, ya está bien».

María del Mar Valera denuncia que otra vez más la comisión interdepartamental de la Generalitat Valenciana que ha decidido las restricciones en vigor hasta finales de mes sin ni siquiera pedirles opinión y lamenta «el sinsentido» de las medidas: «Yo en mi local ya me preocupo de que nadie se contagie: tengo gel, distancio las mesas, obligo a ponerse la mascarilla. Pero me siguen restringiendo el horario y el aforo. En cambio en un chalé se pueden juntar 50 o 100 personas sin cumplir ninguna medidad y no pasa nada».

La presidenta de Apeha afirma que «Esta ley del embudo en la que todo vale en Valencia pero nada en Alicante no se puede consentir y parece que haya manía persecutoria contra nosotros, es algo que cada vez tengo más claro, sobre todo después de ver lo que vi en las Fallas».