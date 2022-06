El castillo hinchable de Mislata donde se produjo un accidente el 4 de enero que causó la muerte a dos niñas y heridas a otros siete menores contaba con los anclajes correspondientes por todos sus lados y se levantó del suelo cuando entró una ráfaga repentina de casi 80 km/h, según la declaración judicial de los responsables de la atracción.



La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Mislata (Valencia) escuchó este jueves las declaraciones del propietario y otro responsable del castillo hinchable, citados como investigados por apreciar en ellos indicios de responsabilidad en los hechos, así como en el ingeniero técnico que firmó los certificados de la instalación de esa atracción.



Por el lado izquierdo, la atracción estaba anclada a la base de las camas elásticas, y por la parte por la que se levantó estaba sujeto a varios elementos de sujeción, entre ellos un banco, una farola y unas vallas que tenían bloques de cemento, según han informado fuentes de la defensa de los feriantes.



El viento elevó el castillo un par de veces y los anclajes tensaron la atracción, pero una ráfaga repentina de casi 80 km/h que entró por la parte derecha rompió los anclajes y la atracción se levantó del suelo, según indican las fuentes jurídicas, que recuerdan que en Gandia, hace unos años, ocurrió un incidente parecido.



Además, señalan que Protección Civil no avisó del riesgo de viento fuerte y que el feriante entra en la aplicación meteorológica siempre que monta la atracción y durante varias veces al día para conocer la previsión de ráfagas de viento o de lluvia; ese día no vio nada que le alertara ni se había registrado viento en los momentos previos al suceso, por lo que "no había forma de poderlo evitar".



Los feriantes están "consternados" por lo que entienden fue "un accidente", lamentan lo ocurrido y se solidarizan con las familias de las víctimas, y están dispuestos a hacer todo lo posible por aclarar lo sucedido. En su declaración de este jueves, contestaron a las preguntas de todas las partes, incluidas las del fiscal y las acusaciones.



Las fuentes añaden que el propietario de la atracción no pudo declarar ante la Policía inicialmente porque estaba con medicación y está en tratamiento psicológico por los hechos.



Tras las declaraciones realizadas este jueves en el juzgado de Mislata que lleva el caso, no se han fijado nuevas citaciones para los próximos días.