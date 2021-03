Los falleros se quejan del trato que están recibiendo tanto la fiesta como el colectivo

La Interagrupación de Fallas ha salido a la palestra pública a denunciar que se les trata como una fiesta de tercera, y no como una fiesta Patrimonio de la Humanidad. Que tampoco se tiene en cuenta que es un motor económico que genera 800 millones de euros, y que se olvida que tiene una naturaleza cultural y social que las autoridades no han respetado, obligándoles a un cierre total, sin ni siquiera dejarles un dispositivo mínimo para funcionamiento interno de las comisiones.

Así las cosas, el colectivo fallero queda a la espera de dos citas importantes este mismo mes. La primera, el dia 17 con reunión del presidente de la Generalitat con los alcaldes de las cien localidades de la Comunidad en las que se plantan fallas. Y la segunda, a la vuelta de San José, el dia 23, con la consellera Barceló, que no los había recibido en tosos estos meses y a la que le quieren plantear -entre otras cosas- un protocolo de servicios mínimos para los casales.

Este es el COMUNICADO ÍNTEGRO de la Interagrupación:

Valencia, 11 de marzo de 2021

10 de marzo de 2020, hace un año que empezó la pandemia. Desde el minuto

uno la InterAgrupación de Fallas de Valencia hemos trabajado para que el colectivo

fallero y todo el tejido festivo que hay alrededor de las fallas busquemos la mejor

solución a los diversos problemas que nos ha dado esta pandemia.

Siempre hemos buscado, desde el diálogo y la moderación, las soluciones a las

situaciones que en una realidad cambiante iban surgiendo. Los falleros nos hemos

adaptado y lo haremos las veces que sean necesarias con el único fin de volver a plantar

en nuestras demarcaciones esas fallas que siguen guardadas, en el momento la

situación sanitaria lo permita.

Hemos tenido siempre presente que lo importante es la responsabilidad y el sacrificio,

como parte de esta sociedad, de algunas de las actividades que hasta la fecha se habían

llevado a cabo en las celebraciones de años anteriores. Me gustaría resaltar el

comportamiento ejemplar que ha tenido el colectivo fallero desde el minuto 1 de esta

terrible pandemia, acatando siempre con respeto las normas dictadas desde sanidad,

y en algunos momentos poniendo tranquilidad a situaciones que podían generar

tensiones.

A lo largo de este camino hemos sentido la empatía de gran parte de la sociedad y de

las instituciones valencianas, pero en muchas ocasiones el colectivo ha sido observado

con demasiado recelo y de forma injusta. Es necesario ahora más que nunca que desde

las instituciones entiendan que nuestra fiesta tiene una inmensa parte cultural. No se

puede enarbolar la bandera de que somos Patrimonio Cultural de la Humanidad y

luego tratarnos como si fuéramos una fiesta vulgar y sin importancia.

Desde el pasado verano, con la entrada en junio del decreto de nueva normalidad, el

colectivo fallero ha hecho muchas actividades cumpliendo con todas y cada de las

normas y recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias. La celebración

de más de 500 actos en el colectivo fallero no conllevó ningún contagio, ni brote en su

desarrollo, pues las fallas también somos cultura y la cultura es segura.

En el mes de septiembre, fue el propio colectivo fallero quien solicitó a salud pública

un protocolo de actuación que nos dotara de herramientas y directrices para poder

celebrar cualquier acto propio de las comisiones desde la responsabilidad, la seguridad

y el cumplimiento de las normas. Dicho protocolo propuesto por el mundo fallero ha

sido utilizado para todas las sedes festeras de la comunidad, y ha sido cumplido por

cada una de ellas de manera ejemplar. Los datos así lo demuestran.

También a propuesta de las fallas se generó una mesa de seguimiento de sanidad y

fallas, con el fin de crear un plan sanitario que contenga todos los escenarios y

condicionantes para una futura celebración de unas fallas seguras. Las comisiones

queremos celebrar nuestras FALLAS, pero queremos celebrarlas de manera segura. Y

estamos convencidos que con la ayuda y el acatamiento de las normas que se ha

demostrado hasta la fecha por el colectivo fallero, se podrán celebrar más pronto que

tarde.

Como conclusión positiva de esta situación generada por la pandemia, cabría destacar,

la vertebración de todas las comisiones de la comunidad valenciana para afrontar los

diferentes problemas surgidos de forma conjunta, dado que el fin de todas estas

comisiones es el mismo. Fruto de ello fue la configuración de dicha de mesa de

seguimiento compuesta por falleros y falleras de diferentes localidades de la

comunidad, que han entregado su tiempo para buscar una salida a esta situación.

Como muestra del trabajo de esta mesa de seguimiento, el próximo 17 de marzo

tendrá lugar la primera conferencia de alcaldes de municipios que plantan falla, con la

presencia del President de la Generalitat, Ximo Puig.

Han sido 365 días en los que con el fin de tomar el pulso de las fallas y recibir ciertas

propuestas de gente experta, hemos realizado reuniones con patronales y asociaciones

de empresarios, sectores productivos de las fallas, partidos políticos e instituciones

municipales, provinciales y autonómicas.

365 días en los que hemos constatado, que si no vamos unidos es difícil exhibir la fuerza

de un colectivo, porque unidos los falleros con todos aquellos que hacen posible el

espectáculo sin igual que son las fallas, somos muy fuertes. Me refiero a todos los

sectores productivos que directa o indirectamente van de la mano con nosotros,

artistas falleros, indumentaristas, pirotécnicos, músicos y un largo etcétera de oficios

entregados a las fallas.

Estoy convencido que el colectivo fallero hará todo lo posible para seguir todos juntos

de la mano. Os necesitamos. Que nadie duda que si ciertos oficios que son autóctonos

de nuestra tierra son abandonados a su suerte, desaparecerán y estaremos dejando

un legado de todos los valencianos.

A veces nos cuesta acertar a entender que nos diferencia a los falleros del resto de la

sociedad, pues sufrimos agravios constantes e injustificados. Y eso debe cambiar. Y hoy

queremos hacer un llamamiento a las instituciones para ello. Debemos ser capaces de

transmitir lo bueno que tiene nuestra fiesta, que es mucho. Somos la red asociativa

más importante de Europa. Una red que nos ayuda a transmitir generación, tras

generación el conocimiento de una tradición de un valor incalculable.

El colectivo fallero, como así se nos transmite, tiene la percepción de vivir aislado de

las medidas establecidas, haciendo una isla con las sedes festeras, pagando un peaje

que no sabemos si tiene justificación, pero de tenerla, nos bastaría con que la

expusieran públicamente. Algo que hasta el día de hoy no ha pasado.

Nos gustaría exponer que son las fallas, a las altas instancias, pues cuando una fiesta

es el evento que más beneficio genera en la ciudad y en la Comunitat, tal vez no

hayamos sabido o no nos hayan dejado explicar sus virtudes y sus fortalezas, que son

muchas. (Al parecer PORFIN! hoy nos han notificado que podremos hacerlo el próximo

23 de marzo)

Las fallas como motor económico de la comunidad valenciana, no tienen el

reconocimiento ni la visibilidad suficientes, pero quizás el silencio de las calles en

marzo de estos dos últimos años haga más ruido que el propio bullicio festivo. La

Valencia sin fallas a la que se apelaba como reivindicación utópica, ya existe, la tienen

delante de ustedes y quedarse parado ante tal destroza, no puede ser posible para

nuestros gobernantes.

Los falleros no tenemos nada que celebrar estos días, no hay nada que celebrar ni

dentro ni fuera de los casales, cuando lo que nos cuesta es sonreír.

Preocupados por cuándo podremos volver a plantar, como sacar adelante el próximo

ejercicio, como paralizar la sangría de bajas galopante, sinceramente, aun pudiendo,

no nos quedan ganas para celebrar nada este marzo, en muchos casos, esperamos que

llegue el final del mes, pues para algunos supone un segundo mal sueño.

Siempre hemos querido ayudar, y sabemos que la labor de un político a día de hoy es

harto complicada, nos hemos puesto muchas veces en sus zapatos generando el

malestar y recelos de nuestros falleros y falleras a quienes debemos defender y que la

incertidumbre nos mata.

Prueba de esa colaboración fue el ofrecimiento a la Consellería de Sanitat i Salut

Pública de nuestros casales para desarrollar la campaña de vacunación, así como se

vienen utilizando desde hace tiempo para hacer donaciones de sangre, las fallas

queremos ser y nos sentimos parte de esta sociedad .

Quizás el sonsonete de los 800 millones y los que fueron 100.000 falleros que hoy son

menos de 90.000, les suene a alguna fábula inventada, pero es el relato de una fiesta,

la cual debería ser orgullo de sus gobernantes, que se desangra, herida por la nulidad

de ingresos y la falta de empatía.

Nunca hemos pedido más que los demás ni nos vamos a comparar con los demás,

entendemos que todos los sectores de esta sociedad han tenido que sacrificar parte

de su ser para subsistir o al menos para continuar

Seguiremos elevando la necesidad de reconocer a las fallas como lo que son, entidades

culturales sin ánimo de lucro y por ende se nos aplique la normativa de locales o

centros culturales.

Seguiremos reivindicando la labor social, cultural y de guardianes y garantes del

patrimonio que son las fallas, porque el patrimonio no es pin para colocárselo en la

solapa, conlleva el cuidado diario, soporte y salvaguarda de todos los elementos

recogidos en la declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad.

Por ello solicitamos que se vuelva a considerar de manera urgente la posible apertura

de los casales de falla como centros culturales que son. Las comisiones necesitan

realizar actividades administrativas para realizar el cierre del ejercicio fallero, dando

por supuesto que tendremos que cumplir las normativas sanitarias necesarias. Algo

que en lo anteriormente expuesto queda sobradamente demostrado que hemos

realizado.

Y para un futuro pedimos que de una vez por todas nuestras instituciones crean que

las fallas son CULTURA.

Pese a la ansiedad y la frustración, llamamos a la calma a todos los falleros, al mismo

tiempo que les invitamos a que si tienen que mostrar su desazón lo hagan desde sus

balcones o desde sus redes sociales, pero no generando concentraciones innecesarias

que tan sólo podrían complicar la situación sanitaria en un momento clave como este

a pocas semanas del comienzo de la campaña de vacunación masiva que tanto

necesitan las fallas para su celebración.

Queremos seguir viendo la luz al final del túnel, quizás estemos muy cerca aunque el

cansancio vaya haciendo mella en alguno de nosotros. Nos quedan muchas fallas que

contar. Nos quedan muchas fallas que plantar, Tornarem.