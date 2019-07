Los estudiantes de ciencias de la salud de la privada volverán a hacer prácticas en centros públicos

La Conselleria de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con las universidades Cardenal Herrera-CEU, Católica (UCV) y Europea para que el alumnado de Ciencias de la Salud haga prácticas en hospitales públicos. De esta forma, el alumnado de los grados de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia, Nutrición y Psicología de estas universidades privadas podrá hacer esas prácticas en hospitales y centros de salud dependientes de la Conselleria.

Sanidad fijará anualmente las plazas disponibles y se asignarán de forma proporcional para que no coincida alumnado de diferentes universidades en un mismo servicio.

En virtud de este nuevo acuerdo, las universidades citadas satisfarán una compensación económica a la Conselleria por la utilización de los recursos públicos para la docencia práctica. La compensación económica consistirá en el importe equivalente al establecido para las tasas de primera matrícula de los estudios de grado con experimentalidad 5, es decir: 21,16 euros por crédito.

Según el comunicado de la consellería, esta cantidad económica aportada por las universidades revertirá directamente en los departamentos y servicios que acojan al alumnado para mejorar la calidad de las prácticas, adquirir material para investigación y mejorar la formación de los profesionales colaboradores docentes.

El acuerdo especifica que la realización de estas prácticas docentes no supondrá la consideración de mérito para el acceso a la función pública, no será computada a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos y no contemplará, por parte de la Conselleria, ningún tipo de bolsa o ayudas al alumnado.

Este acuerdo tendrá una vigencia de dos años correspondientes a los cursos académicos 2019-2020 y 2020-2021, prorrogables hasta cuatro años.

En el escrito en el que consellería comunica a las universidades esta decisión, la propia consellería reconoce que devuelve este derecho de klos alumnos gracias al liderazgo que ha ehjercido la Universidad Católica en su defensa. En concreto, se puede leer que "tras un primer análisis se adoptó la decisión de no suscribir convenios con las Universidades privadas" ... pero que " la reciente sentencia nº 366/18 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de la Comunitat Valencia al recurso interpuesto por la Universidad Católica de Valencia (UCV), ha obligado a la Consellería a ofrecer un convenio para la realización de prácticas curriculares a las universidades privadas".