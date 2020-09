Los conductores de Valencia podrán ver en su móvil dónde quedan plazas de aparcamiento libres

A lo largo del verano se han instalado sensores en 65 plazas de las diversas categorías repartidas por toda la ciudad para poder iniciar todas las pruebas técnicas imprescindibles. La puesta en marcha completa del sistema de aparcamiento inteligente, con 1.060 plazas iniciales, está prevista para el primer trimestre de 2021.

El concejal Pere Fuset ha explicado que “los sensores de ocupación permitirán detectar la presencia de vehículos en las plazas de aparcamiento, por lo que podremos ofrecer en tiempo real la información de si la plaza está libre u ocupada”. De esta manera, “cualquiera podrá saber mediante la web municipal, la web ‘València al minut’, el Geoportal o la AppValència, si una plaza está libre o no y el Ayuntamiento también obtendrá información adicional sobre flujos de rotación que nos permitirá mejorar la toma de decisiones".

Por lo que respecta a las plazas reservadas para personas con movilidad reducida, se prevé el desarrollo de un software adicional que favorecerá su buen uso combatiendo el fraude. Esto significa que las personas usuarias de plazas PMR, al disponer de

tarjetas de estacionamiento otorgadas por el Ayuntamiento de València, podrán —con la aplicación para dispositivos móviles específica y mediante geolocalización— registrar su identificación una vez aparquen. De esta manera se podrá saber si un vehículo aparcado en una reserva PMR tiene o no autorización para usar dicha reserva y poder dar pie a que los inspectores que se encarguen de revisar la ocupación de estas plazas puedan hacerlo también mediante esta app y no sólo mediante las tarjetas de estacionamiento que hasta ahora se otorgan.

La elección de la ubicación de las plazas se ha escogido teniendo en cuenta si las zonas son concurridas por estar cerca de centros sanitarios, mercados, etc. En el caso de las paradas de taxi, se monitorizarán las dos primeras plazas de toda la zona de aparcamiento, ya que esto será suficiente para indicar si hay taxis disponibles en esa parada.

Los sensores que ya han empezado a instalar las empresas adjudicatarias IDOM y Wellness Telecom en las 1.060 plazas totales que van a ser monitorizadas no necesitan ninguna canalización ni cableado, únicamente un agujero en el asfalto en el que se ubicará el sensor que integra la batería —con una durabilidad de cinco años— y la tarjeta de comunicación, y que detectan el vehículo por su campo magnético.