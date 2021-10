Los asistentes del Congreso del PSOE en Valencia pendientes del Covid de Lambán

El nuevo portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, ha garantizado este lunes que el partido aplicó todos los protocolos anti Covid en su 40º Congreso que tuvo lugar el pasado fin de semana en Valencia y que, conforme a este mismo protocolo, quienes tuvieron un contacto "directo" con el presidente aragonés, Javier Lambán, se harán pruebas para descartar un posible contagio.

Así se ha pronunciado Sicilia en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz al ser preguntado sobre qué medidas se han adoptado tras conocerse que Lambán ha dado positivo en Covid tras acudir al cónclave.

Tengo #COVID19 y estoy confinado en mi casa. Como ven, llevo un año en que no me privo de nada ??‍??. Mi gratitud a los profesionales del @GVAclinic, por la exquisita atención que me prestaron ayer, y a todos los que se están interesando por mi salud. Por ahora, me encuentro bien — Javier Lambán (@JLambanM) October 17, 2021





Sicilia ha señalado que todos los asistentes al Congreso han actuado de manera "responsable" y que el evento se desarrolló con todas las medidas de seguridad higiénico sanitarias. Por ejemplo, a todos los asistentes se les tomaba la temperatura antes de entrar al recinto y la mascarilla era obligatoria en los espacios interiores.





Como prueba de que no se han registrado problemas, Sicilia ha destacado que todos los miembros de la nueva Comisión Ejecutiva Federal han asistido este lunes a su primera reunión. "Si no hubiéramos tenido la certeza de que no había ningún tipo de problema para la salud del resto no habría habido Ejecutiva", ha dicho.

Por último, el portavoz socialista ha mostrado su deseo de que Lambán pueda pasar la enfermedad "sin molestias" y el virus no le dé mayores problemas.

#ConsejoPoliticoFederal, presidido por @sanchezcastejon. En un clima de cordialidad y unidad, propongo avanzar hacia una federalización efectiva de #España, camino seguro hacia la igualdad de derechos de todos los españoles, vivan donde vivan, y garantía de unidad de la Nación pic.twitter.com/miUgqHl61b — Javier Lambán (@JLambanM) October 15, 2021