Los aeropuertos de la Comunitat reciben hoy ocho vuelos del Reino Unido sin que nadie pida PCR al aterrizar

Son fechas de regreso a casa para pasar unos dias con la familia, aunque sea con las consabidas restricciones. El problema es que a las restricciones anunciadas por el gobierno valenciano ahora hay que añadir la decisión del gobierno inglés de volar al extranjero si no es por motivos laborales. Decisión drástica anunciada el sábado por la tarde, tras una comparecencia de Boris Johnson para anunciar el confinamiento de Londres y la prohibición de volar al extranjero

Y es que la expansión de la nueva cepa del coronavirus ha disparado las alarmas de toda Europa. Hoy mismo se celebra una importante reunión en Bruselas para tomar medidas, se maneja la posibilidad de acordar cierre de fronteras ante la entrada de pasajeros de aquel país, pero mientras llegan las medidas, el aeropuerto deManises y El Altet siguen recibiendo vuelos. En concreto, hoy lunes un total de ocho vuelos (tres en Valencia y cinco en Alicante) procedentes del Reino Unido. El aeropuerto de Castellón no tiene en este momento ninguna ruta con el país británico.

Y es que mientras la Unión Europea no tome cartas en el asunto, España no ha tomado ninguna medida de manera unilateral y por lo tanto todos los vuelos procedentes de Inglaterra están aterrizando con normalidad.

⚠️ Limitación de la entrada y salida de la C. Valenciana.



➡️ Los #aeropuertos de #Alicante-#Elche y #Valencia siguen operativos. Pueden viajar los pasajeros que cumplan las excepciones establecidas por @generalitat.



��Consulta con las autoridades autonómicas y con tu aerolínea. https://t.co/lxjGpRTNUa — Aena (@aena) December 18, 2020

Según explica el diario La Razón, en su edición Comunidad Valenciana, la propia Generalitat Valenciana reconoce que el cierre perimetral decretado por el presidente Puig, solo se aplica a la movilidad entre comunidades autónomas, ya que un gobierno autonómico no tiene competencia para cerrar fronteras.

AUSENCIA DE CONTROLES

Tal y como marca la última normativa estatal, todos los pasajeros que aterricen en cualquier aeropuerto español deben presentar una PCR negativa realizada en el lugar de origen durante las últimas 72 horas. Además, la Policía realiza controles aleatorios de test de antígenos entre todos los pasajeros.

��Ante la situación comunicada por las autoridades británicas y como medida inmediata, España reforzará en aeropuertos y puertos el control de verificación de pruebas PCR a las personas que lleguen del Reino Unido. 1/3 pic.twitter.com/bRCrxJjN2v — La Moncloa (@desdelamoncloa) December 20, 2020

Sin embargo, el diario Levante ha constatado con una pasajera que llegó este fin de semana que al llegar a València, nadie le pidió el resultado de la PCR y que tuvo que ser ella quien avisó a la Guardia Civil de que la tenía.