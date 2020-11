Localizan a un niño de 5 años solo en el portal de su casa en Cheste tras irse sus padres al trabajo

La Policía Local de Cheste localizó este pasado viernes a un niño de cinco años solo en el portal de su casa tras irse sus padres al trabajo.

Según Europa Press, fueron unos vecinos los que descubrieron al niño en el portal de la vivienda, en pijama y llorando, y alertaron a la Policía.

El menor estaba solo en casa y, como consecuencia de la fuerte tormenta, se fue la luz. Al niño le entró miedo y decidió salir de casa en busca de sus padres.

Al llegar la Policía al lugar indicado, se encontraron con el niño que no paraba de preguntar por sus progenitores. También manifestó que tenía mucho dolor de cabeza y de estómago. En ese momento, los agentes trataron de localizar a su familia, pero el menor solo sabía el nombre de pila de la madre. Los vecinos tampoco los conocían.

Así, trasladaron al niño hasta el ambulatorio para que le practicaran una exploración y, tras ello, se lo llevaron a las dependencias policiales. Una vez allí, le compraron comida y unas pinturas para que estuviera distraído.

Los policías comenzaron entonces a llamar a todos los colegios de Cheste y localizaron un centro que aseguró que el niño era alumno suyo y que no había acudido ese día a las instalaciones. Así, consiguieron averiguar la identidad de los padres y se pusieron en contacto con la madre.

Al rato se personó en las dependencias policiales para recoger a su hijo. En ese momento comentó que el niño se había puesto malo y no lo podían llevar al colegio, pero su marido se fue a trabajar a las 12 y ella no regresaba hasta las 14.30 horas, y en ese periodo de tiempo supuestamente no había nadie a su cargo.

La Policía abrió diligencias por un presunto delito de abandono de menor y trasladó el asunto tanto a la Fiscalía de Menores como a los servicios sociales de Cheste.