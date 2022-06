Las tormentas secas dejan 1.100 rayos en la Comunidad Valenciana y algunos incendios

Las tormentas secas o de escasa precipitación registradas este martes en la Comunitat Valenciana dejaron 1.144 rayos -entre los impactos en tierra y las descargas que no llegaron a impactar en la superficie- y causaron varios incendios forestales, que ya se han controlado o estabilizado.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), fueron un total de 255 las descargas eléctricas procedentes de rayos las que impactaron ayer dentro del territorio de la Comunitat Valenciana, que registró sobre todo en las comarcas del interior mucha actividad tormentosa.

La caída de rayos originó varios incendios forestales en el interior de la provincia de Valencia, como en Alcublas, que ya se ha controlado; Serra, donde ya no hay llamas; y Rosell, que ya se ha estabilizado, según el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

??Resum situació actual Incendis Forestals #IIFF declarats ahir per la vesprada:



??#IFAlcublas: controlat



??#IFSerra: no hi ha flama



??#IFRosell: estabilitzat



??En els tres incendis continuen treballant en l'extinció:



1 unitat #BombersForestals@GVAsgise +autobomba