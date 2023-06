Las playas sin hogueras en la provincia de Valencia durante la noche de San Juan

Las playas del sur de València y las de Cullera y Sueca no tendrán esta noche hogueras de San Juan y la celebración de esta fiesta se tendrá que limitar a saltar las olas. La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana contempla una asistencia masiva esta noche a las concentraciones previstas en las playas para disfrutar de la tradición festiva de san Juan y destinará a más de 3.500 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional para garantizar la seguridad y la tolerancia cero con la violencia de género y el consumo de alcohol y estupefacientes.



El Ayuntamiento de València prohíbe realizar fuego en playas del Parque Natural de La Albufera, entre Pinedo y el Perellonet, y el uso de bombonas de gas o líquidos inflamables, así como el lanzamiento de cohetes o cualquier artefacto que contenga fuego.

La Demarcación de Costas ha notificado a los ayuntamientos de Cullera y de Sueca que no autoriza las hogueras en estos municipios por su catalogación de acuerdo al Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel).



Así lo han confirmado ambos ayuntamientos, que han explicado que, ante la resolución de Costas, la última decisión es del consistorio, y que han decidido acatar la notificación por seguridad. El concejal de Playas de Cullera, Salvador Tortajada, ha explicado a EFE que Costas ha considerado que la catalogación de playas de la localidad "no es compatible" con la quema.



Es una consideración, ha añadido, de la que ya habían alertado al municipio en años anteriores desde la organización que otorga las banderas azules, que consideraba las hogueras "una cuestión delicada".



"Lo que queremos es trabajar por la calidad de las playas", ha afirmado Tortajada, que ha asegurado que "no se prohíbe a nadie ir a la playa", pero que con la no autorización de las hogueras se pretende "reducir la suciedad". Ha añadido que fue el propio consistorio el que, ante la duda de si el evento "se podía ir de las manos", consultó a Costas por la catalogación de las playas, convencidos de que "para hacer algo así en el litoral, hay que pedir respaldo".



Pero el concejal ha asegurado que "fiesta y ambiente, esa noche, habrá como siempre en Cullera" y que la diversión tampoco faltará en las playas aunque no haya hogueras.