Las pequeñas y medianas empresas valencianas, en contra de la tasa turística

Las patronales del ocio, turismo, hostelería e industrias afines, compuestas en su gran mayoría por pymes, motor del sector del ocio y del turismo en la Comunitat Valenciana, están en contra de la tasa turística por considerarla "totalmente extemporánea".

Así se han manifestado FOTUR, AEDIVA, AEPUB, EJUVA, BINMAVAL, PROMFEST, ABCV, AESAVA, PRODJ CV, AVEGAL, PCCV, MUSICA PROCV, Asociación de Empresarios de la Marina de Valencia, PROFEST y Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana.

"Estamos saliendo de una pandemia que ha paralizado el mundo. El sector turístico y del ocio ha sido de los más castigados. Cerrados o limitados durante dos años y ahora se les quiere poner más trabas para seguir adelante", han lamentado.

A su juicio, "los políticos que están a favor de ello parece que no ven la realidad. El turismo no acaba de despegar, los costes han subido, el sector aún se encuentra pagando préstamos e intereses con unas cuentas de explotación muy perjudicadas. Se pretende encarecer la pernoctación, pero lo que es más complicado, no queda claro el destino de esa tasa turística", han dicho.

Por todo ello, el posicionamiento de la pequeña y mediana empresa es contraria a la imposición de la tasa turística "dado que es un momento muy complicado financieramente" para éstas y "restará competitividad a la Comunitat Valenciana". "Ahora no es el momento", han apotillado.