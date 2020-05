Las obras de la plaza del Ayuntamiento de Valencia descubren el antiguo trazado del tranvía

Las obras para la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento de Valencia han comenzado esta con una sorpresa más o menos esperable y es que levantada la primera capa de asfalto han aparecido las antiguas vías del tranvía y el adoquinado que marcaba su trazado.

Con estas obras, la plaza del Ayuntamiento de Valencia se convertirá en una gran zona para peatones con sólo un carril de paso para servicio público y para vecinos con plaza de garaje.

Desde esta mañana ya está cerrada al tráfico y las contratas municipales trabajan en la retirada de los semáforos y en la sustitución del asfalto. Posteriormente se habilitará mobiliario urbano que permitirán delimitar los 12.000 m² de nuevo espacio que recuperarán los peatones.

También se habilitará el futuro carril de autobús por donde circulará la nueva línea C1-Centro Histórico, que en estos momentos está desviada por Poeta Querol.

Se espera que la intervención que ha empezado hoy concluya el próximo lunes.

Una obras que estaban previstas el pasado 23 de marzo pero que se vieron aplazadas por el decreto de Estado de Alarma para combatir el coronavirus.

Se trata de una de las obras más emblemáticas del actual gobierno municipal y el propio alcalde, Joan Ribó, ha explicado durante la visita de esta mañana a las obras que esta actuación «se enmarca en una política de cambio de modelo de ciudad para conseguir una València para las personas, más sostenible y saludable».

Por su parte, desde el PP la portavoz del grupo municipal, María José Catalá, ha lamentado que el equipo de gobierno "haya consumado hoy su despropósito de iniciar de manera provisional la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento" y ha criticado que lo ha hecho "con confinamiento y alevosía, y sin consensuar las actuaciones con comerciantes y vecinos". A su juicio, "no es momento de peatonalizaciones provisionales sino de usar ese dinero salvar a autónomos y pymes".

Catalá ha explicado que el PP está a favor de peatonalizar tanto la plaza del Ayuntamiento como de la Reina pero quiere "que sea definitiva y no colocar cuatro maceteros y bolardos, y llenarla de asfalto".

Además Catalá insiste en que en el momento actual de crisis sanitaria, el Ayuntamiento "tiene que priorizar las inversiones productivas que generen empleo y no en proyectos provisionales basados únicamente en la colocación de maceteros y en el cambio de direcciones".