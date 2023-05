La nueva ley de vivienda abre la puerta a limitar el precio del alquiler. Ahora las ccaa podrán declarar durante tres años una zona “tensionada” en la ciudad si el alquiler ha aumentado en el barrio tres puntos por encima del ipc en los últimos 5 años.

Ademas en estas zonas tensionadas los grandes tenedores de vivienda deberan fijar el precio de alquiler en funciona de los precios de referencia mientras que el resto de propietarios no podrán subir los precios de los contratos vigentes durante tres años.

La ley define la figura del gran tenedor: lo define como aquel propietario de diez o más viviendas o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, y de cinco o más si los inmuebles están en zona tensionada.

Además con esta ley los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a partir de ahora a cargo del arrendador.

Una medida que no ha sido muy bien recibida por las inmobiliarias que ven dos problemas: uno, cobrarán la mitad puesto que la carga económica sólo recae en el propietario y no en inquilino-propietario, y dos, que la gente rechace poner su vivienda en alquiler y afecte al stock.

Asi lo ha explicado en COPE Natalia Nieto, de HOME INMOBILIARIA. Asegura que es positivo "que se regule el derecho a una vivienda y que todos puedan pagarla, asi como el alquler social o las ayudas a la gente joven, pero advierte que en lo que respecta al sector inmobilario "hay una cláusula que obliga a no cobrar a los inquilnos.

Para Nieto eso va a afectar en los negocios y que muchos opten por dejar el mercado de alquiler porque no es rentable. "porque si yo cobro mil euros al arrendatario y al inquilino por unos servicios como hacer una sesión de fotos de la vivienda, publicarlas en los portales inmobiliarios, realizar los contratos y asesorarles y realizar un seguimiento durante cinco años para acompañarles en el proceso" .

"Si ahora en vez de 2.000 euros solo podemos cobrar mil al arrendador, ¿cómo cubrimos los gastos del servicio que les prestamos a los dos?", añade

Por eso Natalia insiste que afectará negativamente porque muchas inmobiliarias "no trabajaran los alquileres, lo que tendrá otra consecuencia, que los propietarios realicen sus contratos, lo que será un descontrol o lo que es peor, tambien puede afectar al stock, porque si el arrendador tiene inseguridad a la hora de realizar el contrato y la inmobiliaria decide no dar ese servicio, pues pueden optar por por no alquilar la vivienda"