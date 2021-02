Las funerarias confirman que la Comunidad Valenciana es el epicentro de la letalidad de la tercera ola

En Cope Más Valencia hemos repasado la visión de la epidemia desde el punto de vista de los funerarios.

Fernando Alcón, presidente de la Asociación de Profesionales Funerarios, ha contado como es el dia a dia de un colectivo que -por desgracia- no da abasto desde el mes marzo.

Y lo primero que nos cuenta es que -incluso a ellos- gente dura, bregada en el dolor, y que trabaja en un sector que no sabe de horarios ni de dias de la semana, también les ha sorprendido la virulencia de esta tercera ola de la pandemia. Venían "entrenados" por la primera y la segunda, pero aún así les ha sorprendido la letalidad actual.

Aunque regenta una empresa de Sagunto, Alcón dirige una organización nacional y domina las cifras de conjunto, con lo cual es una voz autorizada para confirmar que desde hace ya algunas semanas, la Comunidad Valenciana se ha convertido trístemente en la zona cero de la mortalidad por coronavirus.

Y una reflexión más desde este punto de vista tan particular: La labor funeraria se ha visto exponencialmente complicada por culpa del virus, ya que los protocolos con un cadáver fallecido con la enfermedad se deben desarrollar con unos protocolos específicos muy exigentes. Pero con todo y con eso, explica que lo peor son los familiares, que no siempre entienden que no se pueden despedir de sus seres queridos y que se les niegue incluso ese consuelo.

Más allá de las reflexiones, los datos oficiales y los “extraoficiales” corroboran lo dicho por Alcón. Y es que según la Consellería de Sanidad, ayer sobrepasamos los 5 mil muertos en la Comunidad Valenciana desde el inicio de la pandemia. Ayer sin ir más lejos alcanzamos los 112 fallecidos en un solo día. Esos mismos datos oficiales reconocen que el recién concluído Enero ha sido el mes más mortífero de toda la pandemia con 1.827 personas fallecidas por coronavirus.

Y desde el Instituto de Salud Carlos III también se ha informado esta mañana que desde el inicio de la pandemia allá por el mes de marzo hay un evidente exceso de mortalidad muy superior al de las cifras oficiales.

Este sistema ha detectado en la Comunitat Valenciana cinco periodos de exceso de mortalidad desde el pasado mes de marzo, el mayor de los cuales ha sido, hasta el momento, el comprendido entre el 1 de diciembre y el 1 de febrero, que coincide con la tercera ola de la Covid-19.

La “sobremortalidad” también se dio entre el 20 de marzo y el 25 de abril pasado, del 26 de agosto al 6 de septiembre, del 27 de julio al 15 de agosto, y finalmente del 14 de octubre al 14 de noviembre.