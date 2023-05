El juez prorroga otros seis meses más la causa judicial contra Mónica Oltra

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València ha acordado prorrogar seis meses más la causa judicial en la que se investiga a la exvicepresidenta del Gobierno valenciano Mónica Oltra por tratar de ocultar, supuestamente, un caso de abusos a una menor tutelada por la Generalitat por el que fue condenado su exmarido.



Según el auto al que ha tenido acceso EFE, el juez considera que no es posible todavía culminar la instrucción, ya que quedan diligencias "esenciales" para la investigación de los hechos denunciados, por lo que es necesaria una nueva prórroga a partir del 30 de abril, cuando acababa la prórroga anterior acordada el pasado octubre.



El juez Vicente Ríos expone en el auto que está pendiente de llevar a cabo distintas diligencias de declaración de testigos y recuerda que en esta causa hay dos piezas secretas, cuya prórroga se va acordando mensualmente y dos de las personas investigadas han pedido prestar declaración cuando se levante el secreto parcial de las actuaciones.



El magistrado afirma que comparte el criterio de cerrar la fase de investigación de la causa lo más pronto posible, pero reivindica que la suma de diligencias pendientes y las que se puedan derivar de las mismas para el adecuado ejercicio de los derechos constitucionales en juego de acción exige la prórroga de la investigación.



Asimismo, expone que la complejidad de distintas diligencias acordadas y que deben sustanciarse en piezas separadas y secretas explica también la dilación de la investigación, pero advierte de que eso no implica "en modo alguno" que "se esté procediendo a una suerte de inquisición general", pues todas las diligencias acordadas se circunscriben al objeto de la investigación y se orientan a esclarecer los hechos.



Instrucción 15 investiga el papel de Oltra y varios de sus más cercanos colaboradores en la Conselleria de Igualdad para tratar de esclarecer su participación en la apertura de un expediente informativo o de información reservada con el que supuestamente se trató de ocultar el caso o desacreditar a la menor que sufrió abusos por parte del entonces marido de Oltra, que fue condenado a cinco años de prisión y de cuya sentencia se espera revisión por parte del Tribunal Supremo.



Nueve de las personas investigadas, entre ellas Oltra, se habían opuesto a la prórroga (el resto de defensas no habían presentado escritos), mientras que la Fiscalía y las acusaciones populares -Vox y la Asociación Gobierna-te- habían apoyado la ampliación del plazo por otros seis meses.