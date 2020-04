Juan Cotino fallece por coronavirus

El ex vicepresidente del Gobierno valenciano, ex presidente de Les Corts Valencianes y ex director general de la Policía, Juan Cotino, al que se le diagnosticó una infección por coronavirus, ha fallecido este lunes en el hospital de Manises.

El ex alto cargo del PP llevaba más de tres semanas sedado e intubado en la UCI de este centro sanitario y su situación era estable, dentro de la gravedad, aunque había empeorado en las últimas horas.

Cotino, de 70 años, acudió a este centro el pasado 16 de marzo con fiebre alta, sin tos ni molestias respiratorias, y tras dar negativo en un primer test de coronavirus se le diagnosticó una gripe común.

Sin embargo, sus síntomas se fueron agravando, motivo por el cual se le repitió el test, que confirmó la infección, y quedó ingresado el día siguiente para ser derivado posteriormente a la UCI, donde se le colocó un respirador y fue sedado.

Procedente de una familia de empresarios agrícolas, es uno de los fundadores de la Asociación Valenciana de Agricultores. En 1976 ingresó en la UCD, integrándose en el Partido Demócrata Popular y, posteriormente, en el Partido Popular. En 1991 resulta elegido concejal en el Ayuntamiento de Valencia, desempeñando el cargo de teniente de alcalde, siendo reelegido en 1995.

En 1996 se le nombra director general de la Policía, cargo que mantiene hasta 2002 cuando lo nombran Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Tras la derrota del PP en las elecciones generales de 2004, lo destituyen de su cargo como delegado del Gobierno, incorporándose a la Generalidad Valenciana como consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación. En 2007, lo nombran vicepresidente tercero de la Comunidad Valenciana y consejero de Bienestar Social, cartera que cambia por Medio Ambiente en 2009, manteniendo la vicepresidencia.

Tras las elecciones del 22 de mayo de 2011, lo designan Presidente de las Cortes Valencianas.

Aunque una de sus pasiones era la agricultura y estuvo en primera línea política defendiendo el trasvase del Ebro cuando su derogación, probablemente la ley de la que se sitió más orgulloso -se le considera impulsor y autor intelectual- es la llamada “Ley de protección a la maternidad que se aprobó en 2009 aunque fue derogada con el cambio de gobierno.

Aquella norma se centraba principalmente en la defensa integral de la familia y en la protección y tutela social del menor.

Dicha ley se dividía en cinco capítulos que abordaban la necesidad de una colaboración y coordinación administrativa así como la atención social de las mujeres gestantes y el fomento de redes de apoyo.

En el artículo primero se defendía “el derecho a la vida en formación desde la concepción, propiciando el establecimiento de los medios necesarios de carácter social, jurídico, educativo, sanitario o asistencial que permitan conseguir esa finalidad”. Asimismo, en el artículo tres se establecía que la estancia del niño debe ser en una familia “acorde con sus derechos”.

Desde su entrada en vigor y hasta su derogación, la Comunidad Valenciana entregaba 600 euros a las embarazadas con necesidades que lo acreditaban desde el primer momento de la concepción.