José Vicente Morata lamenta que la Comunidad "no esté en el núcleo de las decisiones de la desescalada"

El Presidente de la Cámara de Comercio de Valencia,José Vicente Morata ha compartido con los micrófonos de COPE Valencia sus impresiones sobre esta crisis sanitaria, así como las medidas económicas necesarias para reactivar a las empresas y comercios.

El Presidente de la Cámara se ha mostrado tajante al asegurar que en la gestión de toda esta crisis ha echado en falta "mayor poder de decisión de las comunidades autónomas, desde el punto de vista económico, y en las cuestiones relativas a la vuelta a la normalidad, y considera que esa limitación de los territorios y comunidades por parte del ejecutivo central deja mucho que desear".

Cómo ejemplo ha citado que el Gobierno "no incluyera los aeropuertos de la Comunitat desde el primer momento". Morata asegura que "tenemos que estar en el núcleo de las decisiones y no lo estamos, y tenemos que aprender de esta situación y en la toma de decisiones no se ha estado a la altura de las circunstancias"

José Vicente Morata, ha vivido con mucha preocupación en el inicio toda esta crisis, pero trabajando para que lo antes posible vuelva la actividad económica y se puedan recuperar las cifras del paro y "volvamos a generar riqueza, ese es nuestro principal objetivo", asegura.



Por ello valora positivamente el pase de la Comunitat a la fase 1. "Primero anímicamente porque empresarios y trabajadores están en sus casas angustiados y es lo más importante para los empresarios, para las pequeñas empresas estar abiertos". Y en segundo lugar, - ha continuado- porque nuestro comercio permite generar mucha actividad económica y si lo paramos todos, es como un motor que se gripa, si la gente no consume, la economía se para".

En este símil del motor que ha utilizado Morata asegura que no solo el "motor autonómico esta gripado, sino también el español y europeo, y recuerda las cifras del paro, los ERTES o la caída del PIB, aunque se muestra optimista y asegura que hay trabajar para recuperar ese motor, rodarlo y que todo empiece a funcionar cuanto antes".

Al respecto Morata asegura que la exportación es "clave", y reclama para las empresas mayor liquidez. Asegura el presidente de la Cámara de Valencia que "la liquidez es clave en el mercado, y se logra a través de créditos o a través subvenciones a fondo perdido, lo vemos en Alemania por ejemplo".

"Sin embargo, todo lo que vemos son prestamos y las empresas no necesitan prestamos, necesitan ayudas, reivindica Morata quien explica que muchas ni siquiera pueden pedir prestamos porque no tienen los balances, y no puede ser que cuando recuperemos la normalidad veamos que muchos negocios hayan cerrado, porque el coste de abrir es mayor que el de mantenerlo durante seis meses", ha añadido.

Además José Vicente Morata no entiende las criticas que se vierten hacia la Unión Euorpea, asegura que llegaran las ayudas, es necesario ese debate sobre que tipo de ayudas, pero defiende el papel clave de la Unión. Eso sí, lamenta que España no esté ahí. "Me preocupa el eje franco-alemán tomando decisiones y que no esté España, por volumen, por personas y por industria" ha finalizado.