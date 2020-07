Jornada sin fallecidos y sin pacientes en las UCIs de Valencia y Castellón

Según el parte médico facilitado por la consellería de Sanidad, desde ayer no se ha notificado ningún fallecimiento por coronavirus en la Comunidad Valenciana, por lo que el número total de víctimas mortales desde el inicio de la pandemia se mantiene en 1.476 personas.

Además, la mejoría hospitalaria ha hecho que por primera vez desde el inicio del brote las provincias de Valencia y Castellón ya no tienen pacientes en las Unidades de Cuidados Intensivos por coronavirus, una noticia que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, valorado de forma muy positiva: “Son datos que invitan a la esperanza, pero sin olvidar que tenemos que continuar siendo prudentes. Solo así conseguiremos mantenerlos y fijar la senda de lucha contra el virus”.

En esta línea, los hospitales valencianos cuentan a día de hoy con 53 personas ingresadas "en planta", 28 de ellas en la provincia de Valencia.

Además, la Comunitat Valenciana ha registrado en las últimas 24 horas un total de 46 altas a pacientes con coronavirus, por lo que el total de personas curadas asciende ya a 17.134 personas.

Por otro lado, se han confirmado 16 casos nuevos, que sitúan la cifra total acumulada en 11.705 personas. De los nuevos contagios 8 son en la provincia de Valencia.

De esta forma, en estos momentos quedan activos 288 casos, lo que supone un 1,52% del total de positivos.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus suman 479.687 de las cuales 353.324 han sido a través de PCR y 126.363 a través de test rápido.

Respecto a la situación en residencias, a día de hoy hay algún caso positivo en 8 centros (6 en la provincia de Valencia), y por desgracia se han detectado dos nuevos contagios entre los residentes

Finalmente, en cuanto a los brotes de coronavirus detectados en las últimas fechas, Salud Pública sigue realizando el estudio de contactos en el brote declarado en la ciudad de Castellón. No se ha confirmado ningún positivo más hasta el momento, por lo que se mantiene en 31 el total de personas afectadas.

Respecto al brote de la empresa de Rafelbunyol, se continúan realizando pruebas PCR para descartar posibles casos en aquellos trabajadores que comparten zonas comunes con compañeros que ya han dado positivo.

Del brote familiar de Burjassot, todas las pruebas realizadas en el seguimiento de contactos han sido negativas.

En la localidad de Llíria se ha detectado un brote de 3 casos que corresponde a una familia que se encuentra en estos momentos aislada en su domicilio.

Por otro lado, las cuatro pruebas PCR que se han realizado a los contactos de la funcionaria de la conselleria de Justicia han dado negativo. Salud Pública ampliará la investigación para descartar nuevos casos.

En Valencia hay, por un lado, 4 positivos en un piso de acogida y, por otro, han dado positivo los cinco miembros de una misma familia.

Finalmente, en un Centro de acogida de refugiados en Cullera, hay tres casos positivos.