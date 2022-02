Jaime Mayor Oreja, sobre la crisis del PP: “Si no unes, no sirves. Serás estupendo, pero no unes"

Aprovechando su paso por Valencia, Jaime Mayor-Oreja ha analizado diferentes puntos de la actualidad. Esta tarde en el Ateneo Mercantil de Valencia presentan NEOS, la Alternativa Cultural que pretende aunar esfuerzos y sumar a personas e instituciones para lograr una regeneración moral de España: “Una sociedad que se asienta en la imposición linguistica, en el aborto o la eutanasia son ocurrencias que están reiventendado una sociedad entera a través de un proceso de ingeniaria social... Lo que es NEOS es decir que esto no es el progreso, es la decadencia o el retroceso”, ha explicado.

Sin un organigrama definido y con completa libertad. Así definen un proyecto que según Mayor Oreja tiene “la dificultad y el compromiso de explicar a cada uno cómo puede cambiar su actitud personal”.

Sobre otro tema de actualidad también nos ha arrojado su punto de vista y algunas claves. Por ejemplo la ofensiva lanzada ya por Rusia en Ucrania la interpretan como una muestra de debilidad por parte de Europa. Ahora es importante saber reaccionar: “Es un episodio similar a cuando Hitler fue tanteando la debilidad de las potencias occidentales”, recuerda Mayor Oreja.

También le hemos preguntado por el anuncio la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el que asegura que en la ley del aborto se va a garantizar que las mujere puedan hacerlo en los hospitales públicos. En este sentido, la reacción de Mayor Oreja es contundente: “Que las niñas sin permiso puedan abortar es demostrar que no hay límites en la degeneración y decadencia".

La actualidad política también pasa por la crisis abierta en el Partido Popular, formación a la que perteneció Mayor Oreja como Ministro del Interior. Asegura que la función social que tiene el partido es unir: “No puedes enfrentarte mañana a Santiago Abascal, enfrentarte a Isabel Diaz Ayuso, enfrentarte a Cayetana Álvarez de Toledo... Si no unes, no sirves. Serás estupendo, pero no unes", argumentaba.