Investigados por cohecho dos concejales de Compromis en Palma de Gandía

La Fiscalía Anticorrupción investigará a dos concejales de Compromís de Palma de Gandia por un delito de cohecho supuestamente cometido al intentar comprar el voto de un concejal independiente para ganar una moción de censura contra la alcaldesa socialista de la población.

La fiscalía ha pedido que declaren como imputados los dos ediles de Compromís después de escuchar la grabación que el concejal denunciante hizo del intento de soborno.

Este presunto caso de corrupción política se produjo sobre David García Mascarell, concejal de Deportes, Industria y Juventud del Ayuntamiento de Palma de Gandía elegido como independiente en las listas del PSPV, que fue citado por los concejales de Compromís a una reunión en un bar y que Mascarell grabó en un dispositivo electrónico, que luego aportó a la fiscalía.

En un escrito al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía pide distintas diligencias al juzgado, entre otras, que se llame a declarar como investigados a los dos concejales de Compromis, Manuel Sansaloni Molió y Ricardo Pastor Vidal, y como testigo al denunciante, cuya grabación quedará unida a la causa, al igual que otros documentos municipales.

En los hechos de la denuncia aparece reflejado cómo "tras las elecciones municipales celebradas el 26 de mayo de 2019, la fuerza política más votada en la localidad de Palma de Gandia fue Compromís, que logró cuatro concejales. En la sesión constitutiva de la Corporación celebrada en el mes de junio de 2019, fue proclamada Alcaldesa de la localidad la candidata de Compromís, Inmaculada Escrivá".

En el mes de noviembre de 2019 falleció la alcaldesa y en un pleno extraordinario María Trinidad Miñaña, que figuraba en las listas del PSPV, fue elegida nueva primera edil gracias a los votos de los tres concejales del PP y de David García Mascarell. Esa elección se produjo en contra de las instrucciones del partido socialista a sus concejales, por lo que fueron expulsados del grupo socialista.

La intención de los concejales de Compromís cuando abordaron a Mascarell era recobrar su apoyo para una moción de censura contra la alcaldesa, según han indicado fuentes del entorno de los investigados.

Así, "el día 28 de octubre de 2020, los denunciados Manuel Sansaloni Molió y Ricardo Pastor Vidal convocaron en un bar de la localidad de Benirredrá a David García Mascarell. Una vez allí, le explicaron que su situación como concejal no adscrito podía traerle problemas" porque según el Tribunal Supremo, "los concejales no adscritos no podían ostentar ningún cargo en el equipo de gobierno y, en caso de que lo hubieran ostentado, estaban obligados a restituir las cantidades cobradas por ello".

"Después de esta advertencia, le plantearon la posibilidad de convocar una moción de censura, explicándole cómo tenía que hacerse, y le ofrecieron ciertos beneficios económicos a cambio de que variase el sentido de su voto y apoyase la candidatura de Compromís", añade la Fiscalía.

La moción de censura no llegó a presentarse.