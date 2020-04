Inusual ola de calor en la Comunidad Valenciana para el puente de mayo

Con el festivo del primero de mayo estrenamos el mes con un insual y extraordinario episodio de intenso calor, con temperaturas de hasta 36 grados centígrados (ºC), algo que no se daba de forma tan intensa en estas fechas desde el año 2015, según datos la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Cambio brusco tras la gran inestabilidad y abundantes precipitaciones del mes de abril. La culpa es de una ola de calor que llega desde Africa y que unida a los cielos despejados y una gran estabilidad hará que el aire cálido quede confinado en capas bajas y no se podrá distribuir bien.

Lo peor en la Comunidad Valenciana se espera para el domingo dia 3 que es cuando los vientos del sur traerán ese aire cálido del norte de África con polvo en suspensión que hará que las temperaturas «se disparen».

Pero aunque será el dia del calor más intenso, la Agencia Estatal de Meteorología advierte que el calor se incia ya en los dias anteriores. De hecho, mañana viernes se podrán llegar a 30ºC en el interior de València. Y el sábado, en zonas de la Comunitat Valenciana como las provincias de València y Alicante, el termómetro podrá superar los 32ºC.

Desde la Agencia se apunta a que "son temperaturas anómalas para esta época del año aunque no es un episodio sin precedentes, sí es muy extraordinario por lo temprano e incluso podría superar al de los primeros días del mes de mayo de 2015".

El ascenso de temperaturas ya se dejó notar ayer miércoles cuando en varios puntos de la la Comunitat Valenciana el mercurio se situó cerca de los 30 grados. En concreto, en la provincia de Valencia fue Sagunt la que marcó ayer la máxima, con 29 grados, mientras que en Miramar han tenido 27,9 y en València y Carcaixent, 27,2, según datos de la Agencia Estatal de Meteorologia.

Se da la circunstancia de nos llega de golpe y porrazo esta ola de calor justo cuando por fin, a partir de sábado podremos salir a dar un paseo o a hacer deporte de forma individual.