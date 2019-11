La inteligencia artificial llega al campus del CEU

Es todo un ejemplo de cómo aplicar la tecnología al servicio de la educación. Se trata de una iniciativa desarrollada por la Fundación universitaria CEU San Pablo y Amazon que ha logrado lanzar un servicio pionero para sus alumnos de asistencia de voz virtual bilingüe.

Iñaqui Bilbao, rector delegado en trasformación digital de la universidad nos explicaba que se plantearon la idea al ver la gran aceptación e implantación del altavoz inteligente Alexia en español , y pensaron que la voz era una buena vía para conectar mejor con sus estudiantes. Como explica el rector, “el objetivo es que los estudantes puedan resolver sus dudas academicas, admintrativas en cualquier momento. Es como tener un tutor 24 horas al dia, siete dias a la semana para resolver dudas sobre horarios, servicios del campus, o cualquier tema administrativo.

De esta forma, el CEU ya ha repartido a sus 2000 alumnos de primero el altavoz Alexa y a través de la aplicación Alexa abre CEU, los alumnos resuelven dudas, consultan horarios, incluso realizan gestiones, como nos demuestra Javier.

El rector, Iñaqui Bilbao, asegura que en la Universidad tienen claro que no pueden permanecer ajenos al lenguaje que hoy en día tienen los estudiantes. “La tecnología es cada vez más utilizada entre los estudiantes , a quienes vemos que se dirigen al teléfono para hablarle, no tanto para usar las pantallas, por lo que pensamos que si no nos adaptábamos a su forma de comunicarse, les estamos obligando a comportarse y ha comunicarse de forma diferente a la que lo hacen en su día a día y con eso consigues alejarlos del campus y de la vida universitaria”.

El proyecto ha sido diseñado y construido con equipo informático de la universidad en menos de cuatro meses que en colaboración con Amazon y los propios de alumnos que han hecho sus aportaciones. Todo un trabajo de equipo que ha hecho que la iniciativa sea un éxito entre los alumnos.

Esta iniciativa muestra la apuesta digital del CEU y que es solo es el comienzo del esfuerzo digital que está haciendo, ya que no descartan seguir perfeccionando este servicio de voz incluso aplicarlo a la docencia.