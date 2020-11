PP insiste en frenar la Ley Celaá en el Tribunal Constitucional o en Bruselas

La protesta social contra la Ley Celaá también ha sido un clamor en la Comunidad Valenciana. Es cierto que en el caso valenciano, no en todas las grandes ciudades se celebraron las caravanas de coches naranjas en contra de este atropello a la libertad de educación, entre otras cosas- porque aquí ya hubo el jueves una manifestación de autobuses escolares convenientemente decorados con los lazos naranjas o las pancartas reivindicativas.

Aquí puedes ver todo lo que pasó ayer en la concentración de @MasPlurales contra la Ley Celaá https://t.co/EvGsbVqep2#StopLeyCelaa#MasPlurales — CECE �� (@CECEducacion) November 23, 2020

Aún así y como botón de muestra, el PP puso una mesa de firmas en el Mercado Colón, en pleno centro de Valencia, y las colas se alargaron varias manzanas. En solo una hora y según los organizadores, más de 500 familias estamparon su firma.

Colas en Valencia contra la ley Celaá

Familias y vecinos acuden a las mesas que recogen firmas a favor de la libertad educativa https://t.co/DnffTbHS9p — Partido Popular CV (@ppcv) November 22, 2020

Unas movilizaciones que han llevado a PP y a Ciudadanos a insistir esta mañana en la defensa de un modelo educativo que es complementario a la publica, y sobre todo, que da libertad de elección a las familias, algo que desde Europa se vigila de cerca. De hecho, Pepe Císcar, diputado del PP y ex conseller de educación, ha expliacdo que su partido presentará recurso en el Tribunal Cosntitucional, pero que también pondrá el asunto en manos de las autoridades europeas que hace muy pocas semanas ya opbligaron al goebireno de España liderado por Pedro Sánchez a recitivficar con la reforma propuesta para la elección del Consejo General del Poder Judicial.

Desde el gobierno "Botánico", el secretario de organización de los socialistas valencianos, José Muñoz, tiene una curiosa expliación para argumentar que es la ley Celaá es en realidad la que da libertad de elección, al asegurar que con la nueva ley "serán las familias las que elijan centro y no como hasta ahora que era el centro el que elegía a las familias". Lo dice Muñoz ignorando que emn el actual proceso de admisión de la concertada, la baremación y la puntuación sigue los criterios que marca la consellería. También apostilla su argumentación en el cobro que realiza la concertada para las actividades extraescolares, ignorando en este acso que esas actividades son siempre voluntarias y por lo tanto, la familia que no puede o no quiere pagar, no está obligada a que el alumno asista a las citadas actividades.