Se inicia el debate de la ley valenciana del juego que quiere plantar cara a la ludopatía

Mañana comienza el debate parlamentario de la Ley Valenciana del Juego con la vocación de ser la más restrictiva de España.

Los tres partidos que sustentan al gobierno han presentado una batería de enmiendas al anteproyecto de la ley del juego aprobado en Octubre por el propio gobierno tripartito, que la endurece más si cabe.

Ente las novedades más llamativas, establecer una moratoria de 4 años sin dar ni una sola licencia más, y a las casas de apuestas que ya las tienen, obligarles a cumplir unos requisitos cuando toque renovarlas que pasa por alejarlos un mínimo de 850 metros de cualquier centro educativo, deportivo o sanitario.

Además, aún cumpliendo esta norma, no podrán distar menos de 500 metros dos locales de este tipo. Y lo mismo ocurre con otro tipo de locales como los bares pero que tengan máquinas tragaperras. Esas máquinas no renovarán permiso si no cumplen esas mismas distancias. Y hasta entonces, tendrán que instalar algún sistema de activación como el actual de las máquinas de tabaco pero que permita la identificación de la persona porque se trata de impedir su uso a los menores pero también a las personas ludópatas incluidas en el registro de excluidos.

Esta nueva normativa, que viene a sustituir a la actual que tiene más de treinta años, contempla contempla que lo recaudado por sanciones a este sector (superiores a los 6 mil euros en los casos más graves) sea destinado a poner en marcha acciones de prevención y ayuda frente a la ludopatía.

En estos momentos la Comunitat dispone de 452 de estos establecimientos más el medio centenar que se encuentran en tramitación.

Y una última cosa. Como curiosidad, esta ley regula por primera vez las apuestas en la Pilota valenciana, que hasta ahora se han estado jugando sin tener cobertura legal. Para ello se establece una tributación del 1,5% sobre los ingresos netos, deducidos los premios satisfechos a los participantes, la misma modalidad de tributación existente en otras comunidades autónomas para los deportes tradicionales.