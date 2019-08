Se inicia la cuenta atrás para el mercadillo de la Lonja

El mercado dominical junto a la lonja y el mercado central vive con mucha preocupación la nueva ordenanza impuesta por el ayuntamiento que les restringe la venta de artículos desde esta semana. A partir de ahora solo pondrán vender sellos, cromos y artículos varios como libros. Los puestos venden principalmente productos textiles, complementos y souvenirs.

La ordenanza reguladora de la venta no sedentaria fue aprobada por unanimidad en el pleno del ayuntamiento el pasado 28 de febrero. Actualizando el texto del año 2004, todos los partidos apoyaron las restricciones que ahora podrían dejar sin trabajo a más de 80 familias. A pesar de aprobar la reforma en febrero, los trabajadores no recibieron la notificación hasta el mes de Junio. Este tiempo les ha resultado muy escaso para poder liquidar todo el material que ya habían comprado, además de que no ven coherentes las medidas que plantan y que van en contra de su trabajo.

La medida transitoria número dos, dice que tienen permiso hasta el año 2026. El permiso viene desde el Tribunal Superior de Justicia y de consellería. Con una prórroga de 15 + 15 años. Ahora, les dicen que si no acatan las nuevas restricciones, deben abandonar su puesto de trabajo en las cercanías de la Lonja y el Mercado Central.

Francisco Campos es uno de los afectados y miembro de la federación de vendedores no sedentarios. Él y todos sus compañeros acudirán el próximo domingo a trabajar con normalidad. Irán acompañados de un notario y al normativa que les protege y da derecho a trabajar hasta el año 2026. Ellos creen que esto es un ataque contra ellos y han criticado duramente que el regidor de comercio, Carlos Galiana, no haya querido recibirles para intentar llegar a una solución que no perjudique a tantas familias.