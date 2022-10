La inflación en Comunidad Valenciana se sitúa en el 9% en septiembre al bajar 9 décimas

El índice de Precios al Consumo en la Comunitat Valenciana ha bajado 8 décimas durante el mes de septiembre y ha quedado situado en el 9,0% en el cómputo interanual, en gran parte debido a la bajada de los precios de la electricidad.



No obstante, en los nueve primeros meses del año, los precios subieron un 5,3 por ciento en la Comunitat, según datos hecho públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE)



La inflación en la Comunitat en septiembre se ha reducido una décima más que la media española (que registró una bajada de 7 décimas) pero está una décima por encima en los datos interanuales (que es de 8,9 en el conjunto de España). En lo que va de año, los precios subieron lo mismo en la Comunitat que en el resto de españa (5,3 %)



Los sectores que más han reducido sus precios en la Comunitat han sido Vivienda (con una bajada del 6,5 puntos), Ocio y cultura (-1,1), Transporte (-1,0), Hoteles, cafés y restaurantes (-0,6), Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,2) y comunicaciones (-0,2).



Por contra, los sectores más inflacionistas han sido Vestido y calzado (con una subida de 4,4 puntos), Enseñanza (1,7), Menaje (0,7) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,3). Los precios no sufrieron alternación en el sector de la Medicina (0,0).