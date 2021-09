La industria musical valenciana pide medidas más flexibles en la desescalada

Las principales asociaciones profesionales de la música han pedido a la Conselleria de Sanidad que también se flexibilicen las medidas para su sector en la desescalada que arrancó ayer. Piden que se amplíen los aforos de los recintos para conciertos, con público de pie, certificado de vacunación y "todas las medidas preventivas necesarias", como ya hace "la mayoría de los países europeos" y otros sectores productivos valencianos y españoles, explican en un comunicado conjunto.

Afirman que con la gran evolución del proceso de vacunación, y dado que este sector "no ha registrado contagios desde el inicio de la pandemia", no comprenden que no se puedan aplicar "medidas más flexibles" en la desescalada, como sí se están aplicando "en otros sectores".

Aseguran que se sienten "maltratados" respecto al resto de los sectores productivos en la desescalada y han solicitado una reunión urgente con la consellera de Sanidad, Ana Barceló, para tratar "avances" que permitan garantizar la "supervivencia" de este sector.

Según explican, las empresas musicales han sido de las que más han sufrido las consecuencias de la crisis del coronavirus y, aunque en mayo se creó una mesa de trabajo para trabajar en la desescalada, esta quedó "paralizada" en junio, por lo que han tenido que "mantener las mismas restricciones durante la temporada alta de conciertos, dificultando hasta el extremo la viabilidad" de su actividad.

La música en directo "vive estigmatizada, penalizada y abocada a una situación de incertidumbre que dura ya más de un año y que ha provocado una caída del consumo cultural en más del 40 %", a pesar de que "genera varios cientos de millones al año de ingresos directos y miles de puestos de trabajo" y su facturación anual ha caído "un 80 %" por la pandemia, afirman.

Por ello, la Asociación de Promotores Musicales (MusicaProCV), la Asociación de Festivales de Mediano Formato (PROMFEST), la Federación de Ocio y Turismo (FOTUR) y la Federación Valenciana de la Industria Musical (FEVIM) piden que Sanidad retome la mesa de trabajo para consensuar pautas de desescalada.