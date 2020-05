Indignación del gobierno valenciano con el Ministerio de Sanidad por negar la desescalada a toda la Comunidad

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, mostraba anoche a última hora la disconformidad de todo el Consell por la decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad de que solo pasen a la Fase 1 de la desescalada 10 de los 24 departamentos de salud de la Comunitat Valenciana.

La Comunitat Valenciana propuso que todos los departamentos de salud pudieran acceder a la Fase 1, que comenzará el próximo lunes, apoyados en la capacidad asistencial y de Salud Pública, y de diagnóstico del virus del sistema sanitario valenciano, así como en la capacidad de los recursos humanos para atender un futuro pico de la pandemia.

“Tras escuchar al ministro, quiero trasladar el desacuerdo total por la decisión adoptada”, apuntaba la consellera en sus primeras palabras de valoración de la sitiuación.

Según ha explicado, “la Comunitat Valenciana ha cumplido todos los criterios exigidos por el Ministerio. Llevamos mucho tiempo tratando no solo de que la pandemia y el virus no se transmita, sino conteniendo además esta situación”.

Entre los criterios exigidos por el ministerio se encontraba, entre otros, la incidencia acumulada de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes. En la Comunitat Valenciana, esta cifra se sitúa en el 13,59, mientras que otras comunidades autónomas, que sí han pasado a la Fase 1, superan el 60. Además, el número reproductivo del virus se sitúa en el 0,66, “una cifra muy por debajo del 1, criterio máximo marcado por el ministerio”, ha recordado Barceló.

La consellera ha señalado que “hemos estado durante todos estos meses cuidando de la Comunitat Valenciana, cuidando de todos los ciudadanos y ciudadanas. Nuestros profesionales han estado volcados para que pudiéramos pasar a la Fase 1 y tengo que mostrar nuestra disconformidad”.

Por otro lado, Barceló ha señalado que “cuando presentamos esta propuesta y tuvimos una reunión bilateral con el Ministerio, se nos dijo que era de matrícula de honor. No le estoy poniendo yo nota, estoy trasladando lo que dijo el Ministerio apoyado en la capacidad que habíamos demostrado este tiempo y en la fortaleza que tiene nuestro sistema para abordar el coronavirus”.

Csi al final de su intervención Barceló anunció que, “mañana (por hoy sábado) me pondré en contacto con el ministro para trasladarle que no entendemos por qué se ha tomado esta decisión. Espero que el Ministerio fundamente por qué ha ocurrido esta situación cuando la CV cumplía todos los criterios”.

Para terminar, Ana Barceló ha asegurado que “vamos a seguir peleando por cuidar y por poner a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas toda nuestra capacidad asistencial. Seguiremos luchando y vamos a pedir que sean justos en su decisión”.