PP y Cs impulsan declaraciones institucionales en apoyo "firme" a la Policía tras las críticas de Compromís

El Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) han presentado en Les Corts Valencianes sendas declaraciones institucionales en las que expresan su apoyo a la Policía ante "los actos violentos" registrados en varias ciudades, entre ellas València, en las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél.

Así por ejemplo, en la declaración del Grupo Popular de muestra el "apoyo y respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado como garantes de la seguridad pública de nuestro país" y se condenan "los actos violentos provocados por grupos de manifestantes en diferentes ciudades, entre ellas Valencia, durante las protestas convocadas para exigir la libertad del delincuente Pablo Hasél".

En la propuesta de declaración institucional también se condena todo tipo de manifestación que incite al odio o a la violencia "como las letras de las canciones del rapero Hasél en las que se enaltece a organizaciones terroristas como ETA, el Grapo, Terra Lliure o AlQaeda".

En este sentido, califica de "reprochable e inadmisible que formaciones políticas como Podemos y Compromís hayan solicitado la puesta en libertad y el indulto para esta persona condenada en varias ocasiones por incitar al ocio y agredir a personas".

Los populares recuerdan que en las canciones de Hasél aparecen expresiones como "No me da pena tu tiro en la nuca, pepero", "Merece que explote el coche de Patxi López", "Ojalá vengan los Grapo y te pongan de rodilla", "Que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono", "Sería un honor que me llamen terrorista", "Prefiero grapos que guapos. Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, sólo pienso en matarlos","La ilusión es una fulana demasiado cara. Voy a tener que violarla","Follo con una loca que jura que me ama".

Asimismo, se pide "mostrar el rechazo a las peticiones de indultos para personas condenadas por enaltecimiento de terrorismo, respetar las sentencias judiciales y a la separación de poderes de nuestro país y reiterar el compromiso de Les Corts Valencianes con la calidad democrática de este país y con los valores que propugna nuestro Estado social y democrático de Derecho".

Desde el PP se considera que "en estos momentos es importante reiterar el papel de Les Corts como institución comprometida con el Estado social y democrático de Derecho, y que, por tanto, se debe condenar firmemente los ataques a la policía, así como toda expresión y manifestación que incite a la violencia y al odio sin distinciones ni matices, respetar la independencia judicial y defender a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".