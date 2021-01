La Hostelería valenciana saca a la calle su desesperación y exige más ayudas si se mantiene el cierre

Concentración en la céntrica Plaza de la virgen en las que los hosteleros han colocado una corona de flores, como la de los difuntos, para visualizar que el sector agoniza.

Básicamente, dos peticiones: la primera, que que se incrementen las ayudas porque no son suficientes, que tengan carácter de subvención a fondo perdido porque ya no pueden asumir más créditos por muy flexibles que sean, y sobre todo, algo de perogrullo, que es que no les cobren impuestos si no les dejan tener actividad.

Y la segunda petición que expresan con firmeza es que los gobiernos -central y autonómico- se pongan las pilas para garantizar que para el verano ya estamos vacunados al menos el 70% de la población. En caso contrario, sin campaña de verano, el cierre definitivo será generalizado. Manuel espinar es el presidente de la patronal.

Y a más corto plazo, asegura Espinar que están en el alero 15 mil negocios den los que trabajan 80 mil personas.

De hecho, esta misma mañana se han conocido los datos de la EPA del cuarto trimestre del 2020, que son con los que se cierra el ejercicio, y se constata que el impacto de la pandemia de la covid-19 en el mercado laboral de la Comunitat Valenciana en 2020 supuso la destrucción de 72.500 empleos y elevó la tasa de paro hasta el 14,79 %, con 51.300 desempleados más.

Y los subsectores relacionados más dire4ctamenmte con el turismo conmo son el hotelero, el hostelero o el del ocio nocturno, son sin duda los más castigados.