El Hospital General de Valencia prohíbe las mascarillas de tela y otros hospitales se lo piensan

El Hospital General de Valencia ha sido el primer centro sanitario de la Comunidad Valenciana en prohibir el acceso al sus instalaciones con mascarilla de tela, ya que considera que no son completamente seguras para evitar la transmisión del coronavirus.

Las garantías de seguridad de estas mascarillas se han puesto en duda por parte de la ONU y Sanidad estudia si implantar su prohibición en centros sanitarios, residencias, ambulatorios.

De momento desde el Hospital General de Valencia ya han dado elprimer paso. Para evitar trastornos, aseguran que facilitarán «una mascarilla quirúrgica en la entrada» para quienes entren sin las reglamentarias o con las reglamantarias pero estropeadas por el uso.

Con todo, el General de Valencia no es pionero. Los primeros en aplicar la medida fueron los hospitales y clínicas de Euskadi.

El origen de la decisión está en un documento publicado por la OMS el pasado mes de junio, que entre sus recomendaciones sobre el uso de mascarillas en el contexto de la COVID-19 establecía una serie de «orientaciones actualizadas y consejos prácticos para las instancias decisorias acerca del uso de mascarillas médicas o higiénicas por el público general, guiándose por el criterio de riesgo». En el documento se pone en duda la utilidad de las mascarillas de tela y se explica por qué se pide que no se utilicen en el interior de los centros de salud y hospitales.

"El uso de mascarillas higiénicas de tela no se considera una opción de las mascarillas médicas para proteger a los trabajadores de salud en estas circunstancias, lo que obedece a los pocos datos probatorios que se conocen. En una investigación sobre el uso de mascarillas de tela en un establecimiento de atención de salud se observó que los trabajadores de salud que las empleaban presentaban un riesgo mayor de padecer un síndrome gripal por comparación con quienes usaban mascarillas médicas".

Este es el motivo por el que ahora los centros sanitarios están empezando a prohibir el uso de mascarillas de tela con el objetivo de evitar contagios en el interior de las instalaciones y al personal médico. Y es que con este tiopo de mascarillas es imposible controlar ni la calidad ni la homologación, ni si llevan o no filtros, o si llevan siendo utilizadas un tiempo superior al recomendado.