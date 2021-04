El hombre que vive desde hace dos años en un trastero de Valencia consigue empadronarse

Se llama Vicente Tortajada, tiene casi 80 años, es diabético, no ve bien del ojo izquierdo, y desde hace dos años vive en un trastero de 16 metros cuadrados, sin aseo ni váter, pero que es lo que su economía le permite pagar.

Su historia la contó el diario Levante EMV hace unos meses: en 2019 lo desahuciaron de una vivienda de alquiler por impago ya que al jubilarse, sus ingresos cayeron hasta los 638,50 euros de pensión a la que tiene derecho, y los precios del mercado inmobiliario no le permiten alquilar algo mejor.

En su día ya explicó que prefería la intimidad del trastero por el que le cobran 160 euros de alquiler que una habitación por casi 300.

Desde entonces es demandante de una vivienda social, pero se da la circunstancia de que casi todas las ayudas, incluída esa, tiene como requisito estar empadronado en algún sitio, cosa que no ocurría en el caso de Vicente.

El Instituto Nacional de Estadística emitió dos instrucciones (una en 2015 y otra en 2020), que instan a los ayuntamientos a permitir el empadronamiento en cualquier lugar para evitar precisamente que personas vulnerables como Vicente se queden sin las ayudas que han sido diseñadas para el colectivo más empobrecido y vulnerable.

El caso es que después de 7 largos meses de gestiones administrativas, por fin Vicente ya tiene el documento acreditativo, y con él, derecho a pedir ayudas. La primera -lo ha contado en COPE esta mañana- apuntarse a la lista de demandantes de una vivienda digna.

El ejemplo más doloroso de lo que supone vivir sin este documento tiene que ver con el acceso a las medicinas. Según explica hoy en el diario Levante, “mi tarjeta SIP no reconocía la gratuidad porque ya no tenía ningún médico de familia asignado al no estar empadronado. Sin embargo, me llamaron desde Meliana para vacunarme y me renovaron la SIP de forma provisional hasta el 30 de abril, que es cuando me toca la segunda dosis”.