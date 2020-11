Hasta 4 universidades cuentan con alumnos infectados en el brote del CM Ausiàs March

El brote del colegio mayor Ausiàs March de València mantiene a cerca de 320 estudiantes confinados en su interior tras uno de los mayores brotes registradios en la Comunitat Valenciana, con 78 casos positivos.

Se trata de una residencia de estudiantes con alumnos de todas las universidades de forma que el brote afecta directamente a alumnado de cuatro universidades de València. En concreto, entre los casos positivos hay jóvenes que cursan sus estudios en la Universitat de València, la escuela de negocios ESIC, la Universitat Politècnica de València y la Universidad Católica de València.

De todas las Universidades, la UCV ha sido la única universidad que ha confirmado el número de sus estudiantes alojados en el Ausiàs March: 47, de los cuales 11 son positivos por covid-19, 28 negativos y 7 tuvieron una prueba «indeterminada», con un resultado no concluyente, por lo que se les repetirá. No obstante, desde la institución católica aseguran que ninguno de estos estudiantes había acudido los últimos días a la universidad, por lo que las clases se mantienen con la presencialidad habitual.

Llamativa la política de opacidad del propio Colegio Mayor que esta mañana todavía no han+bía informado de la sitiuación en sus redes sociales e incluso -paradojas de la vida- su ultimo comentario en Twitter está fechado el 13 de octubre y hace referencia a que en en las intalaciones del colegio no han tenido ni un solo positivo.

Desde el Colegio, nos gustaría comunicar que continuamos llevando a cabo todas las medidas de prevención y seguridad frente a la Covid-19. Nuestra prioridad es la salud de nuestros colegiales y actualmente no contamos con ningún caso reportado en nuestras instalaciones.⁣

⠀ pic.twitter.com/BmBr5o8kfE — CM Ausias March (@CMAusiasMarch) October 13, 2020

Aunque el brote no se da a conocer públicamente hasta este pasado sábado, los primeros casos se detectan el miércoles anterior, por lo que ya el jueves Sanidad organiza una recogida masiva de pruebas dentro del colegio mayor, tanto de los estudiantes como de los trabajadores de la residencia.

�� 31/10

�� @GVAsanitat confina la residencia universitaria "Ausias "March" de València tras detectar 72 casos positivos



Nuevos casos de #coronavirus en la C. Valenciana: 1.431



➡️ 199 en Castellón

➡️ 429 en Alicante

➡️ 775 en Valencia

➡️ 28 sin asignar pic.twitter.com/z4PTrQX9Kw — GVA Sanitat (@GVAsanitat) October 31, 2020

Las clases tampoco se han visto afectadas en las dos universidades públicas de València. Tal y como detalla esta mañana el diario Levante EMV, en la UPV no hay «ningún grupo confinado» y no hecho falta cerrar las instalaciones, como si ocurrió a principios de octubre, cuando se detectó el brote del colegio mayor privado Galileo Galilei.

Por su parte, desde la UV mantienen el mismo argumento y destacan que la incidencia de estos casos es mínima si se tiene en cuenta que la Universitat cuenta con tres campus (Tarongers, Blasco Ibáñez y Burjassot) en el área metropolitana y unos 45.000 alumnos.

Asimismo, la escuela de Negocios ESIC confirma que de los tres colegiales del Ausiàs March que se forman en su centro, uno es positivo, mientras que EDEM, que tiene entre 5 y 10 alumnos, aseguró ayer que todos eran negativos.

Desde el CEU UCH explican que tampoco tienen constancia de ningún positivo relacionado con este brote pero que, de tenerla, aplicarían el protocolo que tienen establecido cuando un alumno comunica su positivo: el grupo en el que estudia pasa su docencia a online durante 10 días.