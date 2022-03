La guerra en Ucrania se cuela a última hora entre los ninots de las fallas

Los artistas falleros han logrado actualizar alguno de sus monumentos antes de ser plantados, dentro de dos semanas, por las calles de València para reflejar las críticas al conflicto en Ucrania, que también preside desde este martes la plaza del Ayuntamiento con una gran pancarta que dice "No a la guerra".



Uno de los ejemplos es el del artista fallero Ximo Esteve, quien ha creado una escena contra la invasión rusa que plantará en la falla San José de la Montaña-Teruel donde representa a dos niños jugando con un tanque y un misil.



En ese conjunto de ninots puede leerse el lema "No a la Guerra" sobre el carro de combate y "Pau a Ucraïna" sobre el explosivo teledirigido. Respecto a la escena centrada en Ucrania, el texto que lleva el niño expresa: "No hay guerras legales ni ilegales. Tan solo Malditas Guerras y muertes de inocentes", algo sobre lo que Esteve ha opinado que "las guerras son siempre malditas y en el caso de Ucrania, Putin ha perdido la poca razón que pudiera tener".



Esteve también ha explicado que esta escena es una ampliación de otra, que también se verá en la falla, que denuncia "el imperialismo norteamericano", donde se representa a un militar estadounidense junto a un japonés al que no solo ha conquistado tras derrotarlo con la bomba atómica, sino también culturalmente ya que el asiático se dispone a comerse una hamburguesa con un refresco.



La comitiva fallera formada por cargos municipales y las falleras mayores de Valencia ha podido conocer personalmente los ninots y conjuntos escultóricos que próximamente pisarán las calles de la ciudad, concretamente a partir de la próxima semana para estar listas para la plantà de las fallas infantiles el 14 y las grandes el 15. Todas ellas -salvo los ninots indultados por el público- arderán la noche de San José, el sábado 19 de marzo.



La visita de este martes ha comenzado con un recorrido por el Museo del Artista Fallero y ha concluido con una visita a los diferentes talleres, como el de Manuel Algarra y el de José Ramón Devís.



A diferencia del mes de septiembre, las Fallas 2022 vuelven con toda la normalidad posible dentro de un "período tan negro que hemos vivido con el tema del covid", ha asegurado Ribó, quien ha invitado a la ciudad a disfrutar de estas fiestas al completo, pero "con una responsabilidad personal" siguiendo las normas establecidas por la Conselleria, sobre todo el uso de la mascarilla en aglomeraciones.