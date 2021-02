El Grupo Social ONCE logra donar 23 toneladas de comida a los Bancos de Alimentos

Esta mañana se ha hecho entrega por parte de los afiliados, trabajadores y pensionistas del Grupo Social ONCE en la Comunidad Valenciana de 3.600 kgs a los Bancos de Alimentos, como final de la campaña “Toneladas de compromiso”.

José Manuel Pichel, delegado territorial ONCE Comunidad Valenciana, y Jaume Serra, presidente del Banco de Alimentos Valencia, han participado en esta entrega, junto a algunas de las personas del Grupo Social ONCE que han donado alimentos en esta campaña.

“Frente a las colas del hambre hemos formado una cadena humanitaria de solidaridad que ha recogido más de 23 toneladas en la Comunidad Valenciana. Queremos devolver a la ciudadanía siquiera un poco de lo que aportan cada día con su confianza al comprar los mejores productos sociales y responsables que venden nuestros vendedores, los centinelas de la ilusión”, explica el delegado territorial ONCE, José Manuel Pichel.

La familia del #GrupoSocialONCE logra donar 280.000 kilos de comida a los Bancos de Alimentos



Hemos conseguido duplicar nuestro reto inicial de 111.111 kilos, GRACIAS por vuestro #compromiso ����#ToneladasDeCompromiso@fesbal_org#BancosDeAlimentos#TodosSomosBancosDeAlimentos — ONCE (@ONCE_oficial) February 17, 2021

La familia del Grupo Social ONCE ha logrado donar un total de 279.049 kilos de alimentos en toda España a las personas que, en estos momentos tan duros, dependen de los Bancos de Alimentos. La campaña “Toneladas de Compromiso” ha logrado duplicar su objetivo solidario.

Los trabajadores y trabajadoras de todas las áreas de ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, conjuntamente con los afiliados y con toda la gran familia de la Organización, han participado en esta enorme iniciativa de recogida de alimentos no perecederos para impedir que muchas familias sufran la falta de alimento ante los graves desequilibrios sociales generados por la pandemia.

La previsión arrancó con el objetivo de lograr 111.111 kilos globalmente en dos entregas, diciembre y febrero. Pero el llamamiento logró tal éxito y acogida que en diciembre se habían recogido, en solo tres semanas, los primeros 111.111 kilos, que se entregaron en Navidad, si bien se habían recogido algunos más.

La segunda fase arrancó pasadas las fechas navideñas para hacer la entrega en febrero y, de nuevo, la recogida se disparó hasta los 121.670 kilos, que, sumados a los pendientes de entrega se sitúan en 278.049 kilos de alimentos. Es decir, dos entregas de 111.111 kilos (el doble de la cifra prevista al inicio de la campaña) y 50.000 kilos más.