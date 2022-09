El Grupo Social ONCE se consolida como gran empleador con 5.925 trabajadores en Comunidad Valenciana

El Grupo Social ONCE logró en 2021 incorporar a su plantilla un total de 1.221 nuevos trabajadores y trabajadoras, con lo que alcanzó los 71.194 puestos y se afianza como el cuarto mayor empleador no público en España y el mayor empleador mundial de personas con discapacidad.

La Organización cierra así el ejercicio 2021 con un fuerte impulso al empleo de calidad (se firmaron 2.867 contratos indefinidos, 151 en la Comunidad Valenciana) gracias a la recuperación de la actividad, que le llevó a rozar los datos de ventas anteriores a la pandemia, tanto en la comercialización de su lotería responsable, segura y social como en la actividad de sus empresas Ilunion.

Del total de la plantilla, un 58,2% (41.429), son personas con alguna discapacidad, el mayor empleador mundial de estas personas, mientras que se superaron en 2021 las 30.000 mujeres (30.483 exactamente), es decir, un 42,8% del total, ratio dos décimas superior al cierre del ejercicio anterior.

Estas son algunas de las conclusiones del Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE 2021, en el que su presidente, Miguel Carballeda, destaca que “Desde ONCE, Fundación ONCE e Ilunion no hemos cejado en nuestro empeño de hacer posibles nuestras ilusiones: consolidar un modelo de juego responsable, seguro y social que permite dar cobertura integral a más de 70.000 personas ciegas; mantener la fortaleza de la Fundación mejor preparada en el mundo para la atención a las personas con discapacidad; y convertir a Ilunion en el mayor conjunto de empresas de carácter social y el que más empleo genera para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión”.

Las ventas de los productos de lotería de la ONCE en 2021 se elevaron hasta los 2.236 millones de euros, un 0,9% por debajo de 2019 y muy por encima de los 1.615 millones de ventas de 2020 (cifra provocada por la crisis de la pandemia y tres meses sin ventas de cupón en las calles, por primera vez en la historia de la Organización).

Esta evolución de las ventas demuestra la buena acogida por parte de la ciudadanía del modelo económico y social que representa la ONCE, impulsado en 2021 por 19.000 vendedores y vendedoras. Además, para ellos se firmaron un total de 951 contratos indefinidos, 151 en la Comunidad Valenciana, una muestra del impulso al empleo de calidad.

De cada 100 euros de ingresos por ventas de lotería, 55,1 vuelven a los ciudadanos en forma de premios; 22,2 euros se destinan a salarios de nuestros vendedores; 10,7 al pago del resto de la plantilla y gastos de gestión (publicidad, sistemas informáticos, limpieza de quioscos, aprovisionamientos…); y 9,6 euros directos a servicios sociales. El resto, 2,4 euros, se divide en una prima de participación para trabajadores, desarrollo de programas especiales para personas ciegas e inversiones de futuro.

Contribución Grupo Social ONCE en la Comunidad Valenciana.

En la Comunidad Valenciana, la contribución del Grupo Social ONCE representa el 0,42% del empleo (1 de cada 236 puestos generados) y el 0,27% del PIB en 2021, 1 de cada 368 euros que se generaron en la economía valenciana.