El gobierno valenciano, preocupado por la llegada de madrileños el primer fin de semana sin cierre perimetral

Después de dos meses con una tasa incidencia por debajo de 50, la Comunidad Valenciana se dispone a recibir la visita de muchos españoles, entre ellos muchos madrileños, que tiene una segunda residencia en la costa valenciana o sencillamente van a un hotel.

En las últimas horas, el presidente Ximo Puig ha dejado claro que no comparte la forma de gestionar la pandemia de su homóloga Isabel Díaz Ayuso, hasta el punto de que el pasado sábado y con motivo del fin del Estado de Alarma, Puig dirigía a los valencianos un discurso "institucional" en el que aprovechaba para dejar caer la idea de que en la Comunitat Valenciana se había sido más responsable por priorizar la salud frente a la activiadd económica que supone mantener abierta la hostelería. De fortmas gráfica decía Puig que en la Comunidad Valenciana nadie había discutido que "una vida vale más que una cerveza":

Orgull perquè els valencians sabem viure la vida, però també sabem protegir la vida.



Orgull perquè a la Comunitat Valenciana ningú ha discutit mai què val més: una cervesa o una vida.



Demà comencem l’Apertura Progressiva.#OrgullValenciàpic.twitter.com/auqqbfUYQW — Ximo Puig (@ximopuig) May 8, 2021

Eso fue el sábado. Luego el domingo y tras ver imágenes en todos los informativos nacionales de las aglomeraciones y fiestas con que en ciudades como Madrid o Barcelona se había celebrado el fin del Estado de Alarma, desde el gobierno valenciano se ha estado lanzando el mensaje de que en la Comunidad Valenciana si hay restricciones avaladas por los jueces como el "toque de queda", y se lanza el aviso a potenciales visitantes de que aquí "hay que cumplir las restricciones":

Ximo Puig, tras las fiestas por el fin del estado de alarma: «Quien venga a la Comunidad Valenciana debe cumplir las restricciones» https://t.co/A0b67ary3C — ABC Com.Valenciana (@ABC_CValenciana) May 9, 2021

Así las cosas, esta tarde a las 5 el propio president de la Generalitat, Ximo Puig, se reúne con alcaldes de municipios turísticos para coordinar la vigilancia del cumplimiento de las medidas anticovid.

También la Delegación del Gobierno en la Comunidad ya ha anunciado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reforzarán los dispositivos de vigilancia durante el próximo fin de semana para garantizar el cumplimiento de las restricciones contra la covid-19 y evitar la propagación del virus.

Los objetivos serán los de vigilar el cumplimiento de la limitación a la movilidad nocturna entre la medianoche y las 6 horas, para evitar la celebración de fiestas ilegales o reuniones de más de diez personas más allá de la medianoche, así como y el correcto uso de la mascarilla en espacios públicos.

LOS VALENCIANOS TAMBIÉN INCUMPLEN

Pese a estos mensajes que dejan entrever que los valencianos han sido mucho más responsables que los madrileños, lo cierto es que la delegación del Gobierno ha informado de que durante el mes de abril 2021, se han interpuesto un total de 17.269 sanciones.

En concreto, la Policía Nacional ha interpuesto en la Comunitat Valenciana 6.912 sanciones por no respetar las restricciones a la movilidad nocturna, lo que supone una media de 230 sanciones al día por no respetar el toque de queda. Asimismo, se han interpuesto 7.139 sanciones por no llevar mascarilla o hacerlo mal.

Se han interpuesto otras 3.218 por infracciones como excesos grupales, botellones o fiestas ilegales o incumplir el confinamiento en ciudades.