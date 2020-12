El gobierno valenciano advierte de responsabilidad penal a quien se salte las restricciones esta Nochevieja

No esconde el presidente Puig su preocuopación ante la noche de este 31 de diciembre que califica de "momento de exigencia máxima en el cumplimiento de las restricciones" en una velada que no será "como la que hemos entendido siempre" debido a la pandemia de coronavirus y las cifras que no paran de aumentar en la Comunitat Valenciana.

En una rueda de prensa, Puig ha agradecido el esfuerzo "de la inmensa mayoría por hacer cumplir las restricciones" y ha "suplicado" a los valencianos "que sean prudentes" en un día en el que "no va a ser la noche decisiva de sus vidas, y si lo fuera solo lo sería negativamente".

Respecto a la 'tardevieja' que se promueve desde algunos sectores de la hostelería y el ocio, ha destacado que no se puede pensar en el concepto de Nochevieja "aunque se haga en otras horas", y ha añadido que este año "no hay lugar para cotillones ni para bailes", sino que solo se puede cumplir la normativa.

El president de la Generalitat ha reconocido que las cifras son "muy duras en estos momentos" y ha avanzado que a principios de la semana que viene habrá una reunión interdepartamental en la que se evaluarán las restricciones.

Puig ha recalcado que las fiestas por Nochevieja están prohibidas, así como "otras fiestas a otras horas", y ha confirmado que se desplegará un gran dispositivo desde la tarde de este miércoles a cargo de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.

El president ha reconocido que, según los datos de que dispone, las restricciones se cumplen, pero ha recordado que cualquier imprudencia es "letal" y que si no se toma conciencia, serán necesarias más restricciones.

Asimismo, ha avanzado que se impulsará una coordinación máxima entre cuerpos policiales y Administraciones para controlar e inspeccionar las posibles celebraciones vespertinas del 31: "Si está prohibida la Nochevieja, la 'tardevieja' tiene la misma consideración", ha advertido.

Ni 'Tardevieja' ni fiestas ilegales.

Hoy y mañana habrá máximo despliegue policial en la Comunitat Valenciana.

No podemos pagar la irresponsabilidad de una minoría.

Las multas serán de hasta 60.000 € y acumulativas de hasta 600.000 €, incluso con sanciones penales.#Trellatpic.twitter.com/e6lpKRscqw — Ximo Puig (@ximopuig) December 30, 2020

También ha asegurado que los municipios se han comprometido a ayudar de forma preventiva, al explicar a los establecimientos las posibles sanciones en caso de infringir las normativas, que podrían llevar al cierre de los locales y a sanciones de hasta 60.000 euros y responsabilidad penal.

"El incumplimiento de estas medidas puede afectar al número de contagios y brotes" de covid-19, ha lamentado Puig, quien ha enfatizado en que esta "no es una Nochevieja normal" y ha dicho que una fiesta así "la podemos celebrar en mitad del año en caso de mejorar la pandemia", pero, ha asegurado, "esto no va de cotillones o fiestas como en el pasado".

Puig ha reconocido que este miércoles por la tarde hay una reunión con las principales asociaciones de la hostelería y del ocio y ha recodado que los lugares del ocio nocturno que están abiertos lo están para labores de bar o restaurante, con higiene adecuada, por lo que "hay que despejar de cualquier pensamiento que estamos ante una Nochevieja normal".

Preguntado por la posible ampliación de medidas, Puig ha expuesto: "Creo que las medidas que tenemos son muy restrictivas. Pueden aumentar, pero lo que intentamos es que esas medidas tan restrictivas que tenemos se cumplan", y ha apelado de nuevo al "autocontrol" y la "autoexigencia" necesarias por parte de los establecimientos.