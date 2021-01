Global Omnium inyecta 9 millones en el Oceanogràfic hasta marzo para cubrir la caída de ingresos y visitantes

Global Omnium ha asumido totalmente la ampliación de capital por 9 millones de euros de la sociedad operadora del Oceanogràfic de València, Avanqua-Oceanogràfic S.L, compuesta también por el Acuario de Vancouver y Ket Gestión, con el fin de evitar la falta de liquidez ocasionada por la pandemia mundial, dar viabilidad a la empresa y asegurar una gestión óptima del acuario hasta finales de marzo.

Con este gran esfuerzo inversor, por el que Global Omnium alcanza el 88% de la sociedad -dado que el Acuario de Vancouver y Ket Gestión no han asumido la ampliación- se pretende cubrir al menos hasta marzo la falta de liquidez y seguir optimizando la gestión del Oceanogràfic, en espera de que la tendencia de la pandemia cambie de signo y se restablezca la normalidad.

El Oceanogràfic ha sido golpeado especialmente por los efectos de la pandemia y las consecuentes restricciones a la movilidad internacional y en territorio español, ya que desde que tuvo que cerrar en marzo por decreto de la Generalitat Valenciana, basándose en razones de fuerza mayor, el acuario valenciano ha perdido una afluencia de público en torno a un 70-90%.

Esta merma de ingresos no ha afectado, no obstante, al cuidado de los animales, ni a la experiencia de la visita, ni al mantenimiento de las infraestructuras, que implican gastos fijos del orden del 90% para el funcionamiento del acuario, tanto si hay visitantes como si no.

Hasta el momento, la plantilla del Oceanogràfic se ha visto afectada por un ERTE en un 33,87% de media.

Por todo ello, la sociedad ha llegado a un acuerdo con la Generalitat Valenciana por el que queda exenta del pago del canon desde el 13 marzo hasta el 30 de junio, periodo que cubría el cierre forzoso por la pandemia, mientras que los cánones del resto de 2020 y parcialmente de 2021 quedan postpuestos para ser satisfechos a la Generalitat antes de que finalice la concesión, aplicando el IPC correspondiente.

La cantidad que ha abonado Avanqua al Consell en concepto de canon en 2019 ha ascendido a 10,9 millones de euros, periodo por el que los socios de Avanqua no se han repartido los dividendos generados a fin de poder mantener a flote el Oceanogràfic.

Avanqua ha satisfecho a la Generalitat Valencian por canon y otros conceptos desde el inicio de la concesión 61,8 millones de euros, desglosados en 56,5 millones en concepto de canon y 5,3 millones por otros conceptos (publicidad y contenidos). Además, Avanqua ha invertido para mejoras de las instalaciones del Oceanogràfic 18,5 millones desde 2015.