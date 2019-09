“La Generalitat vende muy bonito las ayudas por las lluvias pero la realidad es otra”

Pronto se cumplirá un año, en octubre de 2018, algunos municipios de Castellón como Almenara o la Llosa, sufrieron los daños de un temporal de gota fría que descargo en las localidades, cifras récord causando innumerables daños e inundaciones.

Este año, no les ha tocado a ellos, el temporal se ha cebado especialmente en el sur de Alicante, pero hace que recuerden de nuevo la experiencia y lamentan que las ayudas que promete la Generalitat, o no llegan o lo hacen tarde y mal.

En COPE Valencia, hemos hablado con Ximo Llopis, alcalde de La Llosa, en la provincia de Castellón, que fue uno de los municipios afectados ahora hace un año por aquellas lluvias torrenciales y que provocaron el desbordamiento del barranco de Talavera, lo que a su ve inundó la N-340 y este municipio de 900 habitantes de la provincia de Castellón.

Las Provincias

Tal y como recuerda el alcalde, el ayuntamiento, tuvo que asumir todas las reparaciones y pese a las promesas de la Generalitat de dar ayudas, éstas todavía no hay llegado y además no cubren el total de gastos que tuvo que asumir el consistorio.

El alcalde de la Llosa, Ximo Llopis, recuerda como se les convocó a todos los municipios afectados a una reunión con técnicos y responsables de la Generalitat y “se nos prometieron ayudas para todos los caminos rurales” y califica de “vergonzoso” que finalmente de los daños que cuantificó el ayuntamiento desde el Consell sólo se aprobaron ayudas por valor de 36,000 euros cuando lo daños ascienden a un total de 150,000 euros.

"Es lamentable como funciona la Generalitat en el tema de las inundaciones, en los medios lo venden muy bonito pero después la realidad es otra”

Pero eso no es todo, Llopis lamenta que “además de no haber cobrado esas ayudas, casi un año después, desde el Ayuntamiento, hemos tenido que asumir todas las tareas de limpieza, arreglar los caminos, retirar las cañas....y de una valoración, realizada por los técnicos municipales, las ayudas de la Generalitat no cubren ni el 20% de los daños. Por lo que el alcalde afirma de forma tajante que “es lamentable como funciona la Generalitat en el tema de las inundaciones, en los medios lo venden muy bonito pero después la realidad es otra”

En este sentido, Emilio Llopis recuerda que los técnicos municipales dedican muchas horas a preparar la documentación que pide la Generalitat, recopilar facturas, realizar memorias, todo lleva mucho trabajo y la Generalitat después no cumple porque te dicen que te van ayudar y no lo hacen.

"Nosotros somos un Ayuntamiento pequeño- explica el alcalde- y hacer frente a un temporal de esa magnitud te rompe el presupuesto porque no solo tienes que reparar los daños, sino que tienes que hacer de banco y adelantar el dinero, después justificarlo y que después de todo ese esfuerzo solo te den el 20% de lo gastado...la verdad, cada vez que oigo que van a tener ayudas los municipios de la Vega Baja, espero que así sea porque si son tan vergonzosas como las nuestras, la verdad que los ayuntamientos lo van a pasar realmente mal”

"Cada vez que oigo que van a tener ayudas los municipios de la Vega Baja, espero que así sea porque si son tan vergonzosas como las nuestras, la verdad que los ayuntamientos lo van a pasar realmente mal”

Lamentablemente el caso del municipio de La Llosa no es el único, según publica Las Provincias, la Generalitat aún adeuda ayudas de temporales anteriores o de incendios forestales.

Ayer precisamente el Diario oficial de la Generalitat publicó el decreto de ayudas para el ultimo episodio de gota fría, en el que promete ayudas directas de 1,500 euros, y hasta un máximo 4,500 euros según los daños peritados.