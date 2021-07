La Generalitat sigue estudiando la posibilidad de recuperar el contacto físico en las residencias valencianas

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas está estudiando la posibilidad de recuperar el contacto físico en las residencias de personas mayores, tal y como reivindica una parte del sector, aunque advierte de que "estar vacunado no es sinónimo de no contagiarse".

Así lo ha afirmado este viernes la vicepresidenta y titular de esta Conselleria, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, quien ha explicado que las medidas que se aplican en las residencias de mayores están sujetas a la situación de alerta que hay en cada departamento de salud.

No obstante, ha indicado que el contacto físico en estos espacios es una de las cuestiones más reivindicadas, y por ello, han traslado una consulta a la Conselleria de Sanidad "para recabar un aval técnico a esa posibilidad " y "en qué condiciones se puede producir".

"Es algo que los técnicos han de avalar, y más cuando estamos en subida importante de la incidencia" de la covid, ha manifestado Oltra, quien ha recordado que la vacuna no evita el contagio sino que minimiza el impacto de la enfermedad.

Ha destacado que en las residencias están "las personas más vulnerables y con salud más precaria" por lo que es importante que aunque la mayoría de ellas esté vacunada, se eviten los contagios entre este colectivo.

"No podemos trasladar la idea de que la vacuna es una barrera al contagio", ha insistido la vicepresidenta, quien ha pedido que "no se instale en imaginario que vacuna es sinónimo de 'no me puedo contagiar'"

Y es que desde hace mucho tiempo pero con más intensidad en las últimas horas, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (AERTE), que es la más representativa del sector, ha inisitido en el argumento de que la Comunitat Valenciana lleva ya más de dos meses sin fallecidos por Covid-19 en residencias.

Por eso, desde la patronal pide que vuelvan los abrazos y que el contacto físico entre los mayores y sus familias sea una realidad en los centros.