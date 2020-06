La Generalitat renuncia a intentar pasar a Fase 3 esta semana pese a los buenos indicadores sanitarios

La Generalitat Valenciana no prevé pedir el pase de la Comunidad Valenciana a la Fase 3 el próximo lunes y su voluntad es "actuar con la máxima prudencia" y mantener su "imagen de rigor" de cara a los turistas que llegarán próximamente.

Así lo ha indicado el presidente autonómico, Ximo Puig, tras visitar esta mañana las instalaciones de el laboratorio y entidad de inspección especializada de Global Omnium.

El presidente ha explicado que "nuestra voluntad es permanecer en el estado de prudencia en que hemos estado instalados en todo momento", y aunque ha reconocido que los indicadores son "muy positivos" prefiere ser prudente. Puig ha aseverado que "cuando la Comunidad pase a Fase 3 lo será con todas las garantías y con toda la posibilidad de ofrecer una seguridad sanitaria que es activo fundamental para la reactivación".

Puig defiende que con esta actitud, la Comunidad Valenciana ofrecer rigor y da la imagen de un Mediterráneo "vivo y seguro" de cara a la reactivación económica, marcada en buena medida por el turismo.

Puig sí ha precisado que, en todo caso, van a seguir hablando con el Ministerio de Sanidad para ver "si hay alguna medida que se pudiera avanzar la semana que viene".

Preguntado sobre si esa medida consistiría en permitir los desplazamientos entre las tres provincias valencianas, ha explicado que ya se ha estado hablando sobre cuestiones concretas como el poder ir a las segundas residencias aunque estén en otra provincia y se va a seguir haciendo "desde la tranquilidad, poniendo encima de la mesa la seguridad sanitaria" porque "es la garantía de avanzar con firmeza".

Para acabar, ha aclarado que su voluntad es "acelerar lo más rápido posible que dentro de la Comunidad haya una desfronterización provincial y que la unidad territorial sea la comunidad", pero que "no hay tampoco que acelerar más de lo necesario" y también hay que estar expectantes a ver lo que ocurre el próximo fin de semana, el primero en Fase 2 y con playas abiertas y ver "las consecuencias".

A todo esto, se da la circunstancia de que durante la visita a las instalaciones de Global Omnium el presidente ha podido comprobar que los análisis para localizar restos génicos de Covid-19 en las aguas residuales de València no detectan "prácticamente" la presencia del virus en estas aguas sucias y la tendencia es que en la próxima semana llegue a no detectarse.

Así se lo ha explicado el director de Servicios de Global Omnium y director de Gamaser, Juanfran Maestre, que ha asegurado que el virus "está desapareciendo" en las aguas analizadas y esperan que la semana que viene esa pequeña concentración desaparezca, no solo en València capital sino también en las localidades del área metropolitana en las que se han tomado muestras.