La Generalitat ofrece cerca de 1.500 plazas gratuitas de aparcamiento en parkings disuasorios de Metrovalencia

La Generalitat ofrece durante las Fallas cerca de 1.500 plazas propias de aparcamientos gratuitos en 15 estaciones de superficie de las líneas 1, 2 y 9 de Metrovalencia que permiten un acceso más directo, cómodo, rápido y sostenible a la ciudad de València en el transcurso de estas celebraciones, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Asimismo, ha señalado que existen otras 1.163 plazas en siete estacionamientos municipales, también gratuitos, cercanos a la red de metro en distintas poblaciones.

La Generalitat ha expuesto que en unas fechas en las que la capital valenciana tiene cortadas más de 500 calles por el montaje de monumentos, carpas y el acceso a los diversos actos falleros, el metro "se erige como el medio más rápido y eficaz para desplazarse por una ciudad que recibirá en sus jornadas más señaladas decenas de miles de personas".

Los clientes de Metrovalencia pueden acudir a los aparcamientos disuasorios, estacionar su vehículo y coger el metro o tranvía para ir a trabajar o a disfrutar de las fiestas "sin sobresaltos y atascos de circulación", ha subrayado la administración valenciana.

Metrovalencia ofrece habitualmente, gracias al sistema Parking + Metro (P+M), un total de 1.439 plazas de estacionamiento repartidas en las estaciones de Llíria (41), Pobla de Vallbona (40), l'Eliana (39), Massarrojos (62), Rocafort (54), Empalme (40), Seminari-CEU (48), Fuente del Jarro (52), Bétera (60), Font Almaguer (42), San Ramón (3), La Presa (123), Masia de Traver (198), Riba-roja de Túria (47) y València Sud (590).

A estas se unen 50 plazas puestas en servicio por parte del Ayuntamiento de Paiporta; las 23 del de Paterna; las 115 de Sant Isidre; las 30 de Benaguassil 1º; las 562 de Quart de Poblet; las 133 de Santa Rita y las 250 de Burjassot, que suman otras 1.163 plazas, todas ellas en las inmediaciones de las estaciones y paradas citadas, ha agregado la Generalitat.

Así, a las 1.439 plazas de aparcamiento con que cuenta Metrovalencia hay que sumar los 1.163 estacionamientos municipales, con los que las personas usuarias del metro dispondrán de un total de 2.602 plazas gratuitas.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) busca fomentar el uso del transporte público mediante la intermodalidad y el intercambio del vehículo privado con el metro, facilitando el acceso a la red de Metrovalencia a todas aquellas personas usuarias que no tienen una parada de metro próxima y contribuyendo a la descongestión del tráfico viario en superficie y al cuidado al medio ambiente.

?? @metrovalencia oferirà servei 24 hores de metro i tramvia del 15 al 20 de març per #Falles2022



? S’incorporaran 48 agents d’estació per a facilitar l’atenció a les persones usuàries



?? Per primera vegada es poden utilitzar els nous títols de transport SUMA



?? @GVAterritori