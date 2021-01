La Generalitat insiste en adelantar el "toque de queda" a las 20h

La vicepresidenta y portavoz del gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha lamentado la incoherencia que supone que -al contrario de la primera oleada cuando si hubo mando único- ahora se haya dejado en manos de las autonomías la gestión de la crisis sanitaria pero luego no se atienda a sus reclamaciones.

Hace solo 24 horas el propio presidente Ximo Puig explicó en público que no comparte la decisión anunciada del Ministro de Sanidad, Salvador Illa, de no adelantar el toque de queda de las 22:00 a las 20:00.

La medida la solicitan varias CCAA que la consideran importante de cara a contener el fuerte crecimiento de contagios, ingresos y muertos a causa de la covid.

Puig señalaba ayer que no renuncia a la medida y que espera que en la vía de diálogo abierta entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas se atienda esta cuestión.

Cabe recordar que esta medida se contemplaba en el último paquete de medidas aprobado por ejecutivo valenciano en su pretensión de frenar la expansión del virus.

La Generalitat valenciana echa el cierre a la hostelería y pide adelantar el toque de queda

Ximo Puig opta por pedir al Gobierno que anticipe a las 20 horas el estado de alarma y clausurar bares y restaurantes. Los comercios cerrarán a la seis de la tarde

Ese dia, la Generalitat decidió cerrar toda la hostelería para intentar acotar los encuentros sociales y atajar el crecimiento de la curva de contagios de coronavirus, cerrar los comercios a partir de las seis de la tarde, excepto el sector de alimentación y esenciales, y cerrar igualmente de instalaciones deportivas. Las restricciones están en vigor durante 14 días.