La Generalitat cierra restaurantes, bares, gimnasios, teatros, salas de conciertos y cines

La Generalitat Valenciana ha anunciado la suspensión de todas las actividades de carácter cultural, de ocio y deportivas de la Comunitat Valenciana, una medida que incluye el cierre, a partir de las 00.00 horas, de los restaurantes, bares, cafeterías, gimnasios, teatros, salas de conciertos y cines.

Así lo ha anunciado el jefe del Consell, Ximo Puig, junto a varios consellers del gobierno valenciano, tras la reunión de la Mesa Interdepartamental para la prevención ante el coronavirus que han celebrado en el Palau de la Generalitat, que también ha decretado el cierre, a partir del lunes, de los centros diurnos de servicios sociales, aunque las personas que no puedan dejar de recibir tratamiento lo recibirán en sus domicilios.

El 'president' ha informado de la suspensión de "todas las actividades de carácter cultural y de ocio, de espectáculos y de todo lo que tiene que ver, en definitiva, con la actividad lúdica y deportiva". Estas medidas se unen a otras ya anunciadas como la suspensión de las clases en todos los centros educativos de la comunidad autónoma a partir del lunes.

El conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, ha detallado que la Mesa Interdepartamental ha establecido la suspensión de apertura al público de centros culturales, museos, teatros, bibliotecas, archivos, otros espacios escénicos y culturales, salas de exposiciones y salas de cine desde este viernes, hasta nueva resolución, en el momento en el que se valore que la disminución del riesgo sanitario justifica dejarla sin efecto o reducir el alcance.

También se ha declarado el cierre de las instalaciones deportivas públicas y privadas valencianas, así como la suspensión de toda la actividad deportiva de cualquier ámbito, para "evitar contagios" y que, al mismo tiempo, "haya seguridad también para las personas del mundo de la cultura y deporte".

Por su parte, la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha precisado que a partir de las 00 horas se cerrarán cines, salas de baile, discotecas, pubs, establecimientos con asientos fijos o butacas; todos los restaurantes, cafeterías y establecimientos en zona marítima y terrestre; de los espectáculos taurinos y con animales; la cancelación de actividades feriales; el cierre de parques de atracciones, de locales cuya actividad principal sea el juego y de las actividades para menores de edad y mayores de 65 años. En este ámbito, el plazo de suspensión es de un mínimo de 15 días. Bravo ha explicado que la suspensión también afecta a espectáculos públicos, actividades recreativas, todos los espectáculos y actividades en la vía pública y en espacios abiertos y las pruebas deportivas.

La consellera de Igualdad y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha anunciado que, a partir del lunes, se cerrarán los centros diurnos de servicios sociales, los centros de atención primaria de servicios sociales --no los sanitarios, ha puntualizado--, los centros de día --incluidos, por ejemplo, los que atienden a personas mayores y los de salud mental--, los centros ocupacionales, así como toda actividad que de los programas ambulatorios. No obstante, Oltra ha puntualizado que en el caso de las personas que no puedan suspender determinadas actividades se procurará la atención a domicilio.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha remarcado que el gobierno valenciano tomará las "medidas necesarias con tal de combatir la situación" y ha agradecido "la actitud" de la población ante una "situación muy complicada". Además, ha señalado que "no hay que tener más alarma de la necesaria" y ha pedido a los ciudadanos "tomar todas las medidas de carácter personal para protegerse", "actuar con conciencia" y "con sentido de sociedad".

"Es necesario que tengan en cuenta lo que dicen las autoridades, que hay que estar en casa y no en sitios donde se pueda propagar la enfermedad", ha concluido.