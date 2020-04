La Generalitat amplía a diez días el plazo máximo para resolver los ERTE

La Conselleria de Economía ha ampliado a diez días (hasta ahora eran cinco) el plazo máximo para resolver y notificar los expedientes de regulación temporal de empleo relacionados con la declaración del estado de alarma por la COVID-19.

Según la resolución del director general de Trabajo que publica este lunes el Diari Oficial de la Generalitat, y que tiene efectos desde su publicación, esta ampliación no se aplicará cuando el plazo inicial se encuentre ya vencido en la fecha de publicación del acuerdo.

La Conselleria justifica esta decisión en que desde principios del mes de marzo ha tenido entrada en el registro de esta Administración un gran número de ERTE relacionados con la declaración del estado de alarma por el coronavirus.

Debido a ese incremento, y dado que los medios personales y materiales de los que disponía la autoridad laboral "no eran suficientes para garantizar el cumplimiento" de los plazos administrativos de resolución y notificación de los citados expedientes, se habilitaron más medios para poder cumplir en plazo, como la cesión de funcionarios de Labora.

Pero como se reconoce en la resolución, "la realidad es que dichos medios no han sido suficientes para atender el ingente número de solicitudes formuladas, como consecuencia también de las dificultades técnicas" en el acceso a la documentación y aplicaciones informáticas necesarias por parte de este personal perteneciente a otro departamento.

En consecuencia, a día de hoy la Generalitat no puede garantizar el cumplimiento del plazo de cinco días, desde la presentación de las solicitudes, para emitir y notificar resoluciones, como marca el Real decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, y por ello amplía los plazos.

Por otra parte, el DOGV publica también otra resolución del director general de Trabajo por la que se avoca temporalmente competencias para resolver los ERTE relacionados con el coronavirus que tenían las direcciones territoriales de Economía de Alicante, Castellón y Valencia en determinadas circunstancias.

La avocación se aplicará a los expedientes de suspensión de contrato y/o reducción de jornada por causa de fuerza mayor en los que el número de trabajadores afectados sea inferior a doscientos y la plantilla total de la empresa sea inferior a quinientos trabajadores, y tendrá efecto en los que se hayan solicitado a partir del 21 de marzo en adelante.

Esta decisión se justifica en que desde principios de marzo no dejan de aumentar las solicitudes de ERTE en los registros de la Administración autonómica.

La direcciones territoriales eran las que ejercían como autoridad laboral en cada provincia, pero actualmente "no cuentan con medios suficientes para atender la demanda existente, con un número considerable de interesados que resultan afectados, y con gran trascendencia social y económica entre las empresas y trabajadores de la Comunitat Valenciana", señala la resolución

Y es que según las últimas cifras de este pasado sábado, un total de 277.793 trabajadores ya están afectados por 51.399 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo presentados por empresas en la Comunitat Valenciana.