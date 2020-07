Gaspar en Cope: "La gestión de la pandemia ha sido de Oscar"

El presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, ha tenido este mediodía su primera entrevista presencial desde que se inició la pandemia en los estudios de Cope Valencia.

Gaspar ha repasado su visión de los sucedido y ha querido defender la gestión del gobierno de España: "Nos pilló a toda Europa y se dispararon las críticas, que son el espactáculo de la política. Hay mucho bocazas en la política y en las redes sociales más todavía", pero visto con el transcurrir de los meses y viendo lo que pasa por el mundo, asegura que "aquí estamos de Oscar".

Y en ese sentido, Gaspar ha defendido el empeño que se sigue en la institución provincial que preside para que reine una cultura de acuerdo y de consenso, alejada de los vaivenes partidistas. Y en este punto, Gaspar se arroja el mérito pero agradece igualmente la respuesta que encuentra en el conjunto de fuerzas políticas. "Hasta Vox ha aportado", apostilla Gaspar.

Y eso explica que la Diputación de Valencia fuera la primera institución que inyectó dinero en los ayuntamientos. En concreto, 200 millones de euros que es casi la mitad del presupuesto anual de la corporación y que en abril ya estaba ingresado en las cuentas de los ayuntamientos.

Fue una gestión "discreta y agil" que hizo que en esta administración no haga falta acuerdos de reconstrucción porque el acuerdo llegó en el primer minuto.

Respecto al futuro, Gaspar tiene claro que "la gente se adpta a topdo y que hay que seguir adelante". Eso si, reconoce cierto miedo, pero ahora ya no tanto por la cuestión sanitaria sino "por la incertidumbre de si nos vuelven a confinar y de las consecuencias económicas de esta crisis".

Para finalizar su reflexión, Gaspar pide que no se deje a los ayuntamientos "arrinconados" en las tareas de reconstrucción porque -una vez más- se ha demiostrado que son la primera línea de defensa del ciudadanos cuando busca soluciones. Es el viejo axioma del municipalismo de que "el alcalde sabe mejor que nadie lo que hace falta en cada pueblo o ciudad".