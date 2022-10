Galiana comunica a Ribó que no se presentará para ir en las listas de Compromís a las municipales

El tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura Festiva, Relación con los Medios, Innovación y Gestión del Conocimiento, Control Administrativo y Comercio en el Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, ha anunciado este lunes a través de sus redes sociales que ha comunicado al alcalde, Joan Ribó, que no se presentará a las primarias para ir en las listas de Compromís para las municipales del próximo año.

Así lo ha dado a conocer a través de un mensaje que acompaña de varias imágenes, entre ellas, con la exvicepresidenta, exportavoz del Consell y exconsellera de Igualdad, Mónica Oltra, en el que explica que adoptó esta decisión hace unos días "después de hacer una necesaria reflexión personal" y de haber tenido que adoptar decisiones por él mismo.

El edil, que es también presidente de la Junta Central Fallera, ya ha informado al alcalde que no se presentará para formar parte de la lista que Compromís per València elegirá en diciembre para las elecciones de 2023. "No era una decisión sencilla", señala Galiana, que subraya que han sido ocho años "muy intensos y maravillosos, que tendrán continuidad, porque continuará trabajando como he hecho siempre para que un nuevo gobierno de izquierdas tome posesión".

Galiana subraya desconocer qué le deparará el futuro y añade no descartar "nada" pero considera que ahora mismo lo mejor para él y su familia es la decisión que anuncia. El edil muestra su agracedimiento a tres personas, entre ellas, a la exedil de su grupo Consol Castillo, "por haberme enseñado el camino" que le introdujo en Compromís y a Oltra, por haber sido "apoyo permanente" incluso en estos últimos días.